"Дайте уже людям отдохнуть!" Танец учителей на последнем звонке в Хмельницком разделил сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
381
Танец учителей на последнем звонке в Хмельницком разделил украинцев во взглядах. Педагоги подготовили выступление на праздник под несколько композиций, а школьники их поддерживали своими аплодисментами.

Сообщение с видео в Threads выложила одна из учительниц Дарья Мельник, отметив, что танец педагогов – традиционное выступление. Но не все украинцы поддержали творчество школьных преподавателей. Кто-то считал, что кроме основных обязанностей в течение учебного года, им нужно еще и готовиться к празднику, а дети смеются над подобными выступлениями. Тогда как некоторые отметили, что учителя превратились в клоунов, а подобные выступления выглядят жалко.

"Бедные учителя Целый год задовбують всякой фигней и еще танцами. Дайте уже людям отдохнуть".

"Негативно к этому отношусь. Учителя не артисты, дети с этого прикалываются потом".

В то же время нашлись и те, кто поддержал учителей и отметил, что в нынешних условиях выступления дарят детям радость, а в школе наконец-то стираются советские границы.

"Супер! Наконец-то стирается строгие советские границы и у нас в стране происходит понимание, что учитель такой же человек! Говорю, как человек, который преподавал в университете 10 лет".

"Какие молодцы! До слез пробирает! Думаю детям приятно!"

"А какой оригинальный дресс-код у учителей, не банальный белый верх-черный низ".

"Это просто вау! В мои учебные времена тонкого не было, но сейчас преподаватели превосходят самих учеников! Молодцы! Исполнение супер".

"К большому сожалению, вся страна живет во время войны, именно поэтому так важно хотя бы на мгновение дарить детям радость, поддержку и ощущение детства. Мы стараемся дать им это несмотря ни на что и держаться вместе даже в непростые времена".

