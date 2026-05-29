'Проходили, знаем, выжили...' Мама ученика 2 класса шокировала заданием на лето по программе 'Интеллект Украины'

Мама второклассника из Ужгорода Надежда Пигул шокировала сеть заданием на лето по программе "Интеллект Украины". Женщина показала распечатку первой части упражнений, которая содержала 70 страниц.

В заметке в Threads Пигул говорит, что во второй части страниц с упражнениями будет не меньше. Кроме того, детям нужно прочитать за лето 34 произведения. В комментариях пользователи сети отмечали, что самой трудной задачей в этом деле – уговорить ребенка делать уроки. Зато на само выполнение тратится не более 15-20 минут.

"Проходили, знаем, выжили. Самое трудное не задание, а уговорить ребенка сесть на 15 -20 минут".

В то же время некоторые делились, что в июне дети отдыхали, а с июля начинали работать, закончив домашнюю работу до конца августа. А некоторые из украинцев не понимали, для чего отдавать на обучение по программе "Интеллект" и потом удивляться подобным заданиям.

"Июнь дети отдыхали. А с июля вперед по 1 дню заданий, это буквально минут 10-15. И так до конца августа завершали".

"Ничего страшного не вижу. Мы такое и без заданий проходим обычно. Не понимаю для чего отдавать ребенка на интеллект чтобы потом удивляться таким заданиям?"

