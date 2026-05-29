'Дети понимают учителей лучше, чем МОН'. Педагог резко прошлась по учебе после последнего звонка

Учителя в последние недели обучения перед летними каникулами чаще всего слышат от детей просьбы просто посидеть и не учиться. Педагоги и школьники в этот период становятся "единым духовным целым" и не понимают образовательных постулатов. В частности, если выставлены оценки, то для чего еще проводить уроки.

На этом отметила учительница зарубежной литературы из Винницы Леся Сыч. Она подчеркивает, что учителям часто нужно успеть пройти все темы, чтобы они завершились за неделю до конца учебного года и потом ученики должны писать итоговые работы. Однако и на них дети часто не приходят и говорят ставить семестровую оценку по текущим. По словам педагога, в таком случае школьники правы, ведь это прописано в Положении об оценивании.

"Учителя, чтобы не сойти с ума и как-то расшевелить детей, начинают креативить. И этим бессознательно или сознательно доводят до бешенства родителей, потому что: приди в вышиванке, сделай проект, принеси любимую книгу – бумажную, распечатай плакат, завтра день зеленого цвета, потом день 90-х, цветной пикник, пижамная вечеринка", – пишет Сыч.

Но есть и те, кто продолжает проводить уроки до последнего дня. Однако больше всего вопросов возникает к Министерству образования и науки, которое издало приказ учиться в июне для наверстывания образовательных потерь, или из-за длинных зимних каникул. Если же педагоги запланируют просмотр обучающего видео по просьбе детей, то на урок внезапно может прийти администрация с проверкой. А есть такие учителя, которые "подпевают" образовательному ведомству, мол за рубежом обучение до конца июня и ни в одной стране нет таких длинных каникул как у нас.

По словам Сыч, в Украине за последние 10 лет упала ценность обучения, а видимость предоставления образовательных услуг не спасает, а углубляет эту пропасть. Она отмечает, что в большинстве случаев даже родителям становится безразлично на оценки, главное – пережить войну.

"Самое смешное и самое печальное одновременно то, что все все все понимают: дети, учителя, родители, даже МОН. Оценки выставлены. Мотивации нет. Дети истощены. Учителя тоже. Родители в шоке... Но система еще несколько недель делает вид, что происходит полноценное обучение. И именно это больше всего раздражает", – подчеркивает педагог.

Она делится, что последние недели обучения не самые легкие, а самые тяжелые: ученики просят тихонько посидеть, чтобы учителя подогнали журнал, ведь программа пройдена. Сыч уверяет, что дети понимают учителей лучше, чем МОН

"В образовании Украины сенсации не будет, потому что много вещей для видимости, много профанации и даже самые удачные идеи превращаются в абсурд из-за их "профессионального" воплощения", – резюмировала педагог.

