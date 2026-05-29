'Дети и учителя объединяются, чтобы 'кончить' родителей!' Катя Блестка записала крик души о школе, в котором украинцы узнают себя

Блогер и писательница Катя Блестка поделилась криком души из-за окончания учебного года в школах. Она отметила, что учителя и дети объединяются, чтобы "кончить" родителей, ведь каждый день в последнюю неделю школьникам необходимо выполнить какое-то задание.

Видео дня

В заметке в TikTok блогер делится, что у детей могут проводить дни разноцветной одежды, им нужно принести какие-то поделки или нарисовать чей-то портрет. В то же время Блестка подчеркнула, что в подобных случаях нужна вовлеченность родителей.

"В последние дни учебного года учителя и дети объединяются, чтобы просто "кончить" родителей. Как еще объяснить: "завтра все приходят с красными волосами, послезавтра в синих трусах, дальше надо прийти в зеленом купальнике, сделать огромную поделку в форме лошадиной задницы, принести какой-то росток, который надо было посадить в сентябре, он должен был дать свои плоды, принеси какую-то любимую книгу, которую еще не читал, нарисуй от ноги портрет своей бабушки". Хочется спросить: "А от меня вы что хотите?" – говорит блогерша.

В комментариях мамы узнали себя в таком отзыве. Родители поделились, что им нужно было успеть сделать до утра, ведь чаще всего дети говорили об этом в последний момент. Так, кто-то делал тирамису, или искал детям одежду цвета, которого не было дома. А некоторые сетовал на то, что школьники в последнюю неделю должны успеть написать все контрольные работы за год.

"А еще, кроме школы, на музыке надо выступить перед каждой мухой и записать 202 концерта, а на футболе провести 22 турнира".

"У нас вечером написали, что на утро надо на странице школы в Facebook выложить видео о каком-то там здоровом завтраке, и чтобы ребенок на видео что-то рассказывал. Половина родителей сказали что у них нет Facebook, потому что они его уже удалили".

"Лучше всего пойти в школу раз за эту неделю, на последний звонок".

"Наболело! А еще в последнюю неделю надо написать все семестровые, сдать тесты, провести ярмарку, экскурсию, медосмотр, одеться в стиле 90-х, выучить 5 песен и 10 стихов, чтобы получить хроническую стадию кортизолорезистентности!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть довело до истерики видео 11 класса, где школьники "поменялись" ролями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!