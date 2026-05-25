'Симпатичная девушка в голубом костюме': сеть довело до истерики видео 11 класса, где школьники 'поменялись' ролями

Украинские школьники сняли забавное видео, где ребята и девушки поменялись ролями. Так, ученики пришли в платьях и юбках, а школьницы надели спортивные костюмы. Подростки устроили фотосессию во дворе, поразив пользователей сети своей креативностью.

Сообщение с видео собрало 2,3 миллиона просмотров и более 155 тысяч лайков. В комментариях украинцы подчеркивали креативность детей, особенно обращали внимание на "девушку в голубом костюме". Конечно же это был парень, однако школьники так хорошо вошли в роль, что пользователи сети не могли сдержать эмоций.

Многие отмечали, что ребята молодцы, ведь не постеснялись переодеться в девчачьи наряды, а некоторые отмечали, что в советские времена о подобном не могли и подумать, ведь тогда нужно было носить форму и красные галстуки.

"Супер! В пору нашей молодости мы даже подумать о таком не могли! Красные галстуки, комсомольские значки, противная школьная форма и Ленин всегда молодой".

"Блин, как круто! Какие ребята молодцы что согласились! Настоящие мужчины. Спасибо, что вернули меня тоже в школьные годы".

"Вы еще наверное не осознаете насколько это классно получилось".

"Приятно смотреть, что наша молодежь в такое нелегкое время могут держать позитив, молодцы".

"Молодость дана именно для того чтобы так чудить, молодцы".

