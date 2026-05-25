'Королевский указ, написанный на бумажных полотенцах'. Приглашение старшеклассника пойти с ним на выпускной поразило сеть

Сеть поразило приглашение старшеклассника своей девушки пойти с ним на выпускной. Парень "приехал верхом на коне", которым был один из его друзей, на его голове была бумажная корона из известной американской сети ресторанов быстрого питания Burger King. Один из одноклассников включил торжественную музыку на цифровой "трубе", а другой стал королевским посланником, который читал приглашение написанное на бумажных полотенцах, как в школе.

Видео дня

Пост с видео стал вирусным, собрав почти 6 миллионов просмотров. "Королевский посланник" зачитал речь, в которой подчеркнул красоту, доброту и грацию девушки. Когда же школьница согласилась сопровождать своего парня на выпускном, винс подарил ей цветы и как положено королю, вместе с окружением покинул двор девушки.

"По приказу его Королевского Высочества, Принц Тимоти Уэйн Лаки Джуниор, я его верный слуга и посланник Короны, стоять перед прекрасной леди Кейли Мари Блекард, с вопросом, который является чрезвычайно важным для Королевства. Много месяцев принц искал царство для одной достаточно достойной, чтобы сопровождать его на королевский бал, который называется выпускным. Однако среди всех знатных дам в каждом дворе никто не обладает красотой, добротой и грацией, которую имеет Кейли. Сам принц сидит перед тобой сейчас во всей своей королевской славе, потому что человеку такого величия не нужно говорить, когда слуга может провозгласить речь. От имени его Высочества, я прошу тебя об этом", – сказал "королевский посланник".

Пользователей сети восхитило такое приглашение на выпускной. Большинство из них отметили, что сейчас редко можно найти таких друзей среди молодежи, которые бы поддержали подобные идеи. Кроме того, они обращали внимание на "коня", которым был один из друзей, и который все время речи стоял, держа на себе хозяина. Комментарий, в котором отмечалось, что это настоящий друг, набрал более 42 тысяч лайков.

"Твой Королевский указ написан на королевских школьных бумажных полотенцах. Я аплодирую тебе за то, что ты использовал свои школьные принадлежности в этом деле. Браво".

"Респект Коню! Он был звездой шоу!"

"Утренние платья, цифровая труба, конь, корона, сценарий".

Кроме того, пользователи сети подчеркивали, что благодаря подобным поступкам продолжает жить вера в настоящую дружбу и романтику среди молодежи.

"Лучшее предложение! У этого парня также лучшие друзья. Эти парни добиваются успеха в жизни!"

"Я просто думаю, что этим ребятам повезло иметь таких друзей, которые помогают им делать такие преувеличенные рекламные предложения! Отличные воспоминания!"

"Королевский посланник больше всего взволнован всем этим".

"Конь – настоящий друг, такой королевский".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6-летний мальчик на выпускном в детсаду стал звездой сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!