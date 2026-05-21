Прошел все стадии скуки: 6-летний мальчик на выпускном в детском саду стал звездой сети

6-летний мальчик по имени Грэм рассмешил сеть своим поведением, пока проходил "все стадии скуки" в ожидании завершения торжественной части выпускного в американском детском саду. Его мама сняла, как после 30 минуты ее сын начал крутиться и искать чем бы себя занять.

Видео опубликовали на странице в Instagram fox4news и оно собрало почти 100 тысяч лайков. В конце церемонии парень начал ковыряться в носу, снимать с себя воротничок с мантии, накручивая его на руку и зевать.

Пользователи сети были удивлены для чего так долго проводить подобные мероприятия для детей младшего возраста, ведь не все взрослые могут усидеть столько времени. Многие отмечали, что вели себя так же, чтобы пришлось ждать завершения час. Кто-то шутил, что у мальчика есть более важные встречи и дела, которые нужно выполнить, поэтому у него нет времени на подобные демонстрации, а некоторые так и не дождались, чтобы у малыша слетела шляпа.

"Мы тебя понимаем, Грэм. Выпускной в детском саду – это важное событие, но высидеть на церемонии? Настоящая пытка".

"Что делать, чтобы пережить длинные выпускные церемонии?"

"Это слишком долго для выпускного малышей, не о чем говорить".

"Господи! Я бы делал то же самое, как взрослый! Кто бы подумал, что такая длительная программа – это хорошая идея?"

"Я детский учитель, и это слишком долго для этой возрастной группы. Максимум 20 минут!"

"Почему кто-то считает, что можно позволить детям из детского сада сидеть там и ничего не делать 45 минут".

"У него, очевидно, есть встречи и финансовый портфель, которые нужно выполнить. У него нет времени на эту грандиозную демонстрацию".

"И шляпа так и не слетела. Это мое видео года. Малышу было скучно".

