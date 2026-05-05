'Посмотрите за моим ребенком, пока я чайник поставлю!' Сеть рассмешила просьба мамы: видео с младенцем стало вирусным

Мама 9-месячной девочки Александра из Житомира поделилась видео в соцсети Threads, где попросила пользователей посмотреть за ребенком, пока она поставит чайник. Женщина оставила ребенка перед телефоном, а сама ушла. Видео стало вирусным и собрало почти 150 тысяч просмотров и рассмешило украинцев.

На сообщение отреагировал украинский телеведущий и политический деятель Сергей Притула, народный депутат Роман Грищук и оператор мобильной связи – Киевстар. Все они отметили, что посмотрели за ребенком и предложили маме обращаться еще, если у нее будут другие дела. В комментарии OBOZ.UA Александра рассказала, что совсем не ожидала такой популярности, когда выкладывала видео.

Она отметила, что стояла за дверью и следила за реакцией ребенка. Идею для такого видео мама малышей взяла из соцсетей.

"Идея не моя, я видела подобное в TikTok, всегда миловали такие видео, поэтому решила и себе увидеть реакцию дочери. Нам 9 месяцев. Я совершенно не ожидала такого количества реакций и комментариев и они максимально все хорошие, наверное один человек был, что написал, будто ей не интересно смотреть на чужих детей и на этом все. Замечаний не было, очень классная аудитория подтянулась и все понимают, что это видео и конечно мама стояла за дверью и смотрела на реакцию малышей", – рассказала Александра.

Она также добавила, что почти все время сама проводит время с дочкой, ведь муж поздно возвращается с работы, а старшие дети находятся в детском саду и школе.

"Я максимально всегда одна с малышкой, вечером приходят из садика и школы старшие дети и уже прям очень поздно возвращается с работы муж", – сказала женщина.

В комментариях произошел настоящий бум. Почти все пользователи сети отметили, что досмотрели видео до конца. Кроме того, большинство предлагало маме пойти еще по своим делам, пока они будут смотреть ребенка. Украинцы сошлись во мнении, что это самое милое видео, которое они видели, а девочка такая вежливая.

"Я так расплылась в улыбке от милоты вашей дочки. Не могу понять, что происходит. Позовите еще, я буду первой".

"Мы посмотрели! Пусть растет со счастливой судьбой!"

"Прикольно, малыш поверил. Три раза посмотрела. Надо будет борщ еще сварить, обращайтесь, мы посмотрим".

"Так теперь можно устраиваться няней, получается? Первый опыт ухода за ребенком есть".

"Чудесная девочка! Вы там, того. Если надо голову помыть, в душ сходить – вы нам пишите, мы тут все посмотрим".

"Уверена, что все смотрели и не отвлекались. Но не могу этого доказать".

"Я так сидела глаз с ребенка не сводила, будто и правда присматривала".

