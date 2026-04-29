'Вот почему нам нужны женщины!' В сети завирусилось видео с маленьким школьником в Китае, который пытается победить ветер

В сети завирусилось видео, где маленький школьник в Китае пытается выполнить задание в тетради, однако из-за ветра на улице страницы постоянно переворачивались. Мальчик смог писать только тогда, когда к нему подошла одноклассница и зафиксировала тетрадь.

Видео опубликовано в социальной сети Х (Twitter) собрало более 4 миллионов просмотров. Автор сообщения отметил, что благодаря этой ситуации становится понятно, для чего нужны женщины. Ситуация подчеркивает, что дети часто находят самые практичные решения привычных препятствий. Пользователи сети одобрили отношение мальчика к учебе и преданность школьницы, что стало символом устойчивости.

В то же время, педагоги часто говорят, что составление книги для защиты от ветра, является ранними признаками критического мышления и адаптивности у младших школьников.

Пользователей соцсети поразила реакция девочки на ситуацию. Они отмечали, что благодаря женщинам мир перестает быть скучным и они всегда находят выход из любой ситуации.

"Пока все собирают вещи, он строит свое будущее. Вот что такое настоящая целеустремленность".

"Когда дело касается детей, женщины мыслят и действуют быстро. В них просыпается материнский инстинкт. Многие мужчины постоянно повторяют, что им в жизни не нужны женщины, забывая, что мир без женщин будет слишком скучным и сугубо мужским. Именно поэтому вам нужно мнение других людей, чтобы по-другому взглянуть на ситуацию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка шокировала историей из гимназии в Берлине, где школьница-отличница три года носила ИИ-очки.

