Украинка шокировала историей из гимназии в Берлине, где школьница-отличница три года носила ИИ-очки: как наказали девочку

Украинская преподавательница немецкого языка Ирина Михайлова рассказала, что в школе ее сына ученица три года носила "умные" очки. Девушка писала все работы на отлично и была лучшей в классе. Однако в один из дней очки начали "пикать" на контрольной работе, потому что садилась батарейка, что заметила учительница.

Видео дня

Об этом Михайлова рассказала в заметке в Threads. Педагог поделилась, что ученицу исключили из гимназии без права посещать уроки в Берлине. Кроме того, девушка должна повторять программу как минимум до 9 класса.

"В гимназии моего сына в Берлине в параллельном классе поймали девочку, которая носила АИ-очки на уроках. Она носила их три года, и все было бы хорошо, если бы они, заразы, не пикнули на контрольной работе, потому что садилась батарейка. И учительница это заметила... Все три года девочка писала все письменные работы на 1 и была лучшей в классе", – поделилась Михайлова.

"Девочку исключили без права посещать гимназию в Берлине, насчет других земель – не могу сказать. Кроме того, она должна повторять программу как минимум 9-го класса. Как не заметили учителя такие очки, я куда смотрели родители – на эти вопросы, к сожалению, ответить не могу. История немного фантастическая, если бы она не случилась в нашей школе, я бы тоже не поверила, наверное", – добавила она.

Несмотря на то, что умные очки не так популярны в Германии, они имеют настоящий ажиотаж в Китае, где студенты полагаются на них не только для обучения. Так, их часто сдают в аренду как виртуальные шпаргалки стоимостью от 5 до 10 евро в день (от 260 до 500 грн). Устройства отображают математические решения или переводы непосредственно в поле зрения пользователя. Таким образом, многие молодые люди неосознанно используют средства искусственного интеллекта во время экзаменов. Встроенные камеры сканируют рабочие листы и отправляют данные в облако, которое в идеале возвращает правильные ответы.

Очки практически не отличаются от обычных моделей, а ученики часто управляют дисплеями с помощью смарт-колец или браслетов, не касаясь непосредственно своих смартфонов. Несмотря на то, что смарт-очки официально запрещены во многих школах и университетах, их использование остается сложным для контроля.

Это создает для учителей все большую проблему. Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий подтверждают, согласно отчету, что очки эффективно функционируют в экзаменационных ситуациях. В то же время они работают над методами, которые помогут учителям выявлять подобные устройства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!