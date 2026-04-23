Мама четверых детей, которая переехала из США в Индию, сравнила методы воспитания в обеих странах: разница колоссальная. Видео

В США от детей ожидают , что они будут ложиться спать в 19:00 в собственной комнате, посторонние не могут касаться чужих сыновей и дочерей, а также запрещено, чтобы мальчики и девочки ездили в машине без автокресла. Зато в Индии у людей совсем другое представление о воспитании.

Об этом рассказала мама четырех девочек Кристен Фишер, которая переехала из США в Индию, в заметке в Instagram. По ее словам, в индийских семьях малыши гуляют до 22:00 и они часто спят вместе с родителями до 10 лет.

Кроме того, в этой культуре посторонние люди могут брать чужих детей на руки, не спрашивая разрешения. Мальчикам и девочкам не нужны идеальные условия, зато они нуждаются в настоящих родителях. Женщина отмечает, что воспитание детей в другой культуре добавило ей сознания к тому, какие ценности она передает своим дочерям.

По ее словам, девочки посещают замечательные учебные заведения, имеют хороших друзей и изучают хинди. Она говорит, что чувствует себя спокойно, ведь индийские школы не будут пытаться изменить их пол или сделать так, чтобы они оказались в опасной ситуации.

Фишер делится, что в США люди не имеют домашней прислуги, нянь или не живут вместе с родителями, поэтому ответственность за уход за детьми полностью ложится на родителей, прежде всего на маму. Если она хочет что-то сделать сама, ей приходится нанимать няню, а это довольно дорого.

"Если бы я жила в Америке со своими четырьмя маленькими детьми, я была бы очень ограничена. Мне пришлось бы брать всех четырех детей с собой куда бы я ни пошла. В магазин, к врачу, в гости к друзьям и так далее. Иногда это очень изматывает, и мамам кажется, что они никогда не имеют передышки", – делится женщина.

В Индии же все иначе, ведь помощницы здесь не редкость, из-за чего мамы имеют больше помощи и свободы.

