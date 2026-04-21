Уроки начинаются в 7:00, фастфуд и трудно найти друзей: девочка из Украины назвала минусы американских школ

14-летняя девочка из Украины рассказала о минусах американских школ, которые она заметила во время учебы. По ее словам, самой большой проблемой для школьников становится поиск друзей. Особенно это касается тех детей, которые недавно переехали в эту страну, ведь на них смотрят кривым глазом, когда они пытаются познакомиться.

В заметке в TikTok школьница с никнеймом aacttorr отмечает, что в школах формируются компании, например из девушек, в которую они больше никого не хотят брать. Украинка отмечает, что ей было трудно найти себе друзей, в том числе и из-за незнания языка. Однако и школьники создают искусственный барьер, из-за которого не хотят завязывать новые знакомства со сверстниками.

Второй проблемой, по словам школьницы, является питание. В частности, фастфуд распространен не только по самой стране, но и в школе. Так, во время ланча, который длится 40 минут, дети могут выбрать из пиццы, картофеля фри, жареных сырных палочек, шариков из картофеля, чипсов или мини-салата. Из напитков ученикам предлагаются соки и очень сладкие воды с различными вкусами.

"В США очень сильно распространен фастфуд. Здесь очень малый процент заведений с хорошей едой. То же самое и в школе. У нас есть отдельный перерыв на ланч, который длится 40 минут, и там одна пицца, или картофель фри, или жареные моцарелла-палочки, или шарики из картофеля. Из "хелси", что здесь есть, то это может быть мини-салатик и фрукты. То же с напитками, стоят соки, очень сладкие с разными добавками воды, кексы, чипсы", – рассказывает девушка.

Она также делится, что необычным стало и расписание, ведь уроки начинаются в 7 утра. Так, когда она ездила в школу автобусом, то ей нужно было просыпаться в 5:30 утра, ведь уже через час нужно было стоять на остановке, ждать транспорт. По ее словам, после Украины, где приходить на занятия нужно было на 8 или 9 часов, ранние подъемы в США истощают, ведь уроки заканчиваются в 14:30, поэтому дети устают от такого графика.

Еще одним из минусов может стать стрельба в школе, ведь эта проблема распространена в США. По словам девушки, в учебных заведениях периодически проводят "фейковую стрельбу", для того, чтобы дети и учителя понимали, что делать в подобных ситуациях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница назвала 9 фактов о школах в США, которые считаются нормой.

