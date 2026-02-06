Украинская учительница назвала 9 фактов о школах в США, которые считаются нормой: в Украине этого не поняли бы

Украинская учительница Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas рассказала 9 фактов о школе в США, которые считаются нормой. Она отметила, что в Украине педагога за такое могут не понять, однако для американских участников образовательного процесса это норма.

Об этом школьная преподавательница поделилась в Instagram. По ее словам, подобные вещи не определяют американское образование лучше или хуже, однако показывают другой подход.

9 фактов о школах в США

Ученик может обращаться к учителю по имени и это не о неуважении

Педагог может сказать: "Я не знаю, давайте проверим вместе"

Ученик может не смотреть на преподавателя во время ответа

Учитель не повышает голос

Школьник имеет право право быть не в настроении

Педагог не имеет права стыдить ученика при всех

Оценки можно выставлять цветными ручками, а не только красной

Дети могут писать чем угодно: ручкой, карандашом, фломастером,

Напомним, Дарья также рассказывала о вещах, которые не может позволить педагог во время учебного процесса. По ее словам, за подобные вещи в некоторых учебных заведениях школьных преподавателей даже могут уволить. Она отметила, что в школе есть дисциплина, однако без крика, страха или унижения.

Педагог отмечает, что детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать. Школьная преподавательница подчеркивает, что в американских школах не считают, что таким образом балуют учеников. Вместо этого так создают им среду, в которой есть уважение и безопасность. Дарья уверяет, что в учебном заведении дети не боятся учителей и именно поэтому больше стараются во время учебы.

