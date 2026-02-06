Украинская учительница назвала 9 фактов о школах в США, которые считаются нормой: в Украине этого не поняли бы
Украинская учительница Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas рассказала 9 фактов о школе в США, которые считаются нормой. Она отметила, что в Украине педагога за такое могут не понять, однако для американских участников образовательного процесса это норма.
Об этом школьная преподавательница поделилась в Instagram. По ее словам, подобные вещи не определяют американское образование лучше или хуже, однако показывают другой подход.
9 фактов о школах в США
Напомним, Дарья также рассказывала о вещах, которые не может позволить педагог во время учебного процесса. По ее словам, за подобные вещи в некоторых учебных заведениях школьных преподавателей даже могут уволить. Она отметила, что в школе есть дисциплина, однако без крика, страха или унижения.
Педагог отмечает, что детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать. Школьная преподавательница подчеркивает, что в американских школах не считают, что таким образом балуют учеников. Вместо этого так создают им среду, в которой есть уважение и безопасность. Дарья уверяет, что в учебном заведении дети не боятся учителей и именно поэтому больше стараются во время учебы.
