'Что вы сделаете, если ученик неприятно пахнет?' Украинка, которая прошла собеседование на должность учителя в США, поделилась подробностями интервью

Украинка Дарья, которая прошла собеседование на должность учителя математики в США, рассказала, какие вызовы ей пришлось преодолеть во время интервью. В частности, она поделилась, что кроме внимания к сертификации и образованию, нужно было решить сценарии, которые предлагались.

Видео дня

Так, например, педагог должна была поделиться своей философией преподавания, адаптацией материала под каждого ученика, построением правил в классе и почему она хочет работать именно в этой школе. Об этом Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas рассказала в Instagram.

"Сертификация и образование – это очень важно, если вы пытаетесь стать учителем, но это лишь 50% вашего успеха, остальные 50 – это то, как вы составите интервью. Интервью делится на две части: базовая и сценарии. С базовой части: расскажите немножко о себе, какая у вас философия преподавания, как вы адаптируете материалы под каждого ученика, как вы строите правила и рутины в вашем классе, и последний вопрос из базовой части, то почему вы хотите работать именно в нашей школе", – поделилась учительница.

По ее словам, дальше педагогам дают несколько сценариев и будут наблюдать за их ответами, взвешивая впечатления от этого. Так, в частности, предлагается к рассмотрению ситуации, когда дети их не слушают и делают что им угодно.

Также кандидат на должность учителя должен рассказать, что он будет делать, если ученик будет неприятно пахнуть, иметь грязную одежду и неопрятный вид. Или же, например, школьник подойдет и скажет, что голоден и не имеет, что есть дома.

"Следующая часть – это сценарии, вам дадут несколько сценариев и будут смотреть на ваши ответы, нравится им это или нет. Первый сценарий: какие будут ваши действия, если в классе очень громко, ученики вас не слушают, делают кто, что хочет, как вы будете действовать в этой ситуации. Следующий сценарий: что вы сделаете, если к вам подойдет ученик и скажет: "Я голодный, я не ел уже целый день, у меня дома нечего есть", как вы будете на это реагировать? Что вы сделаете, если ученик неприятно пахнет, или имеет грязную одежду, не подстриженные ногти, что вы будете делать в такой ситуации?" – делится педагог.

Среди вопросов было также и об оценках. Так, педагог должна была ответить, что она будет делать, если ей скажут родители заменить оценку школьника на лучшую, ведь она их не устраивает. Кроме того, учительница должна была объяснить, что она будет делать, когда в классе есть ученик-спортсмен, который защищает школу на соревнованиях, однако часто отсутствует на уроках: как она ему будет помогать.

Педагог подчеркнула, что собеседование в США – это не просто формальность, а большинство вопросов направлены на то, чтобы понять подход к детям, командной работе и сложным ситуациям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель накричал на ученицу 5 класса из-за ошибки: реакция ребенка захватила сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!