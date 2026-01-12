'Это всего лишь мел, его можно стереть'. Учитель накричал на ученицу 5 класса из-за ошибки: реакция ребенка захватила сеть

Учитель математики накричал на пятиклассницу из-за того, что она сделала ошибку, отвечая у доски. Однако девочка не испугалась и ответила педагогу, что это лишь мел, который можно стереть.

Видео дня

Об этом рассказала репетитор по математике Мария Пасько в заметке в Threads. Она поделилась, что школьница ходит к ней на дополнительные занятия и долго боялась отвечать на вопросы, думая над каждым словом. После этого педагог выяснила, что в школе учитель слишком эмоционально реагирует на ответы детей.

"В классе у моей ученицы 35+ детей и преподаватель математики холерик, он слишком эмоционально реагирует на правильные ответы и еще эмоциональнее на ошибки. Ученица боялась мне отвечать, долго думала над каждым словом, а потом мы с ней долго учились не бояться тех ошибок. Сегодня в своей шкоде она сделала ошибку на доске, и учитель закричал, она исправила и сказала ему в лицо: "Это только мел, его можно стереть". Ребенок, 5 класс", – написала Пасько.

Украинцев поразила реакция девочки, и они сетовали на действия учителя, который кричит за ошибки в процессе обучения. В частности, пользователи соцсети отмечали, что подобным педагогам не стоит работать с детьми. Значительная часть также говорила о том, что, кроме образования, школьники также должны научиться отстаивать себя в школе.

"Одно из лучших действий, которому может научиться ребенок в школе, – отстаивать себя, да еще и перед взрослыми. И я всем своим ученикам так и говорю. Лучше научиться показывать зубы в детстве, чем страдать от бессилия и страха в старшем возрасте".

"Постоянно говорю своим детям не бояться ошибаться, ошибка – не страшно, лучше сделать неправильно и потом исправить, чем не сделать ничего. Также подчеркиваю не бояться переспрашивать, когда что-то не понял, это не стыдно. Потому что как вспомню себя, несколько раз учительница прикрикнула – и все, спрашивать было неудобно".

"Блин. Кричать из-за ошибок в процессе обучения. Зачем он вообще пошел учить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница начальной школы показала видео с урока и разделила сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!