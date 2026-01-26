Этого никогда не сделает американский учитель: украинка рассказала, за что в США могут уволить из школы
Украинка Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas, которая проживает и работает учителем в американской школе, рассказала, что не может позволить педагог во время учебного процесса. По ее словам, за подобные вещи в некоторых учебных заведениях школьных преподавателей даже могут уволить.
В заметке в Instagram она поделилась, что в школе есть дисциплина, однако она не включает в себя крик, страх или унижение. Педагог отмечает, что детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать.
Она подчеркивает, что в американских школах не считают, что таким образом балуют учеников. Вместо этого, таким образом, создают им среду, в которой есть уважение и безопасность. Дарья уверяет, что в учебном заведении дети не боятся учителей и именно поэтому больше стараются во время учебы.
Чего никогда не сделает американский учитель
"Здесь важно, что безопасность и уважение важнее любой дисциплины", – добавляет педагог.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка, которая прошла собеседование на должность учителя в США, поделилась подробностями интервью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!