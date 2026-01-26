Этого никогда не сделает американский учитель: украинка рассказала, за что в США могут уволить из школы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
Украинка Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas, которая проживает и работает учителем в американской школе, рассказала, что не может позволить педагог во время учебного процесса. По ее словам, за подобные вещи в некоторых учебных заведениях школьных преподавателей даже могут уволить.

В заметке в Instagram она поделилась, что в школе есть дисциплина, однако она не включает в себя крик, страх или унижение. Педагог отмечает, что детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать.

Она подчеркивает, что в американских школах не считают, что таким образом балуют учеников. Вместо этого, таким образом, создают им среду, в которой есть уважение и безопасность. Дарья уверяет, что в учебном заведении дети не боятся учителей и именно поэтому больше стараются во время учебы.

Чего никогда не сделает американский учитель

  • Не будет кричать на учеников. Даже если класс шумный или ученик "тяжелый".
  • Не будет стыдиться перед всем классом. Никаких: "Ты опять ничего не знаешь".
  • Не будет сравнивать детей между собой: каждый в своем темпе.
  • Не будет забирать перерыв как наказание. Перерыв – это право, а не привилегия.
  • Не будет давить через оценки. Фокус на прогресс, а не на страх.
  • Не заставлять говорить, если ученик не готов. Особенно о личном.
  • Не будет касаться учеников. Даже по-дружески или в шутку.
  • Не будет читать личные работы вслух без разрешения ученика.
  • Не будет наказывать весь класс через одного: коллективная ответственность – нет.
  • Не будет говорить: "Мне все равно". Эмоции учеников имеют значение.

"Здесь важно, что безопасность и уважение важнее любой дисциплины", – добавляет педагог.

