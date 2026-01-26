Этого никогда не сделает американский учитель: украинка рассказала, за что в США могут уволить из школы

Украинка Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas, которая проживает и работает учителем в американской школе, рассказала, что не может позволить педагог во время учебного процесса. По ее словам, за подобные вещи в некоторых учебных заведениях школьных преподавателей даже могут уволить.

Видео дня

В заметке в Instagram она поделилась, что в школе есть дисциплина, однако она не включает в себя крик, страх или унижение. Педагог отмечает, что детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать.

Она подчеркивает, что в американских школах не считают, что таким образом балуют учеников. Вместо этого, таким образом, создают им среду, в которой есть уважение и безопасность. Дарья уверяет, что в учебном заведении дети не боятся учителей и именно поэтому больше стараются во время учебы.

Чего никогда не сделает американский учитель

Не будет кричать на учеников. Даже если класс шумный или ученик "тяжелый".

Даже если класс шумный или ученик "тяжелый". Не будет стыдиться перед всем классом. Никаких: "Ты опять ничего не знаешь".

перед всем классом. Никаких: "Ты опять ничего не знаешь". Не будет сравнивать детей между собой: каждый в своем темпе.

детей между собой: каждый в своем темпе. Не будет забирать перерыв как наказание . Перерыв – это право, а не привилегия.

. Перерыв – это право, а не привилегия. Не будет давить через оценки . Фокус на прогресс, а не на страх.

. Фокус на прогресс, а не на страх. Не заставлять говорить , если ученик не готов. Особенно о личном.

, если ученик не готов. Особенно о личном. Не будет касаться учеников . Даже по-дружески или в шутку.

. Даже по-дружески или в шутку. Не будет читать личные работы вслух без разрешения ученика.

без разрешения ученика. Не будет наказывать весь класс через одного : коллективная ответственность – нет.

: коллективная ответственность – нет. Не будет говорить: "Мне все равно". Эмоции учеников имеют значение.

"Здесь важно, что безопасность и уважение важнее любой дисциплины", – добавляет педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка, которая прошла собеседование на должность учителя в США, поделилась подробностями интервью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!