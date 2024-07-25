Будут иметь еще один шанс: поступающие в магистратуру смогут сдать ЕВЭ в период спецсессии. Но есть нюанс

Поступающие в магистратуру 2024 года смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в период специальной сессии. Испытания будут производиться за счет средств физических и юридических лиц. Стоимость услуги сообщат до 8 августа.

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Принять участие в спецсессии могут абитуриенты, зарегистрировавшиеся на основной или дополнительный период, но не пришедшие на экзамен, или желающие повторно пройти вступительное испытание. Также подать заявление могут студенты, которые не посылали документы для участия в основной или дополнительной сессии ЕВЭ. Об этом сообщили на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Регистрация для участия продлится в течение 12-19 августа. Заявления нужно подавать в приемную комиссию заведения высшего образования онлайн или лично.

Для того чтобы зарегистрироваться дистанционно, нужно сформировать комплект копий или фотокопий документов:

заполненного заявления-анкеты для оформления экзаменационного листка со своей наложенной квалифицированной электронной подписью;

документа, удостоверяющего личность;

документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету-заявление информации о ней;

документа о полученной степени высшего образования (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы) ;

справки о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2024 году;

фотографии для документов с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;

медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о .

После того, как поступающий посылает заявления, он должен получить сканированную копию экзаменационного листа.

Если в процессе перерегистрации абитуриент желает изменить персональные данные – он должен предоставить документы, подтверждающие их изменение.

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