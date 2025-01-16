Будут ли отчислять студентов из вузов за отказ проходить базовую военную подготовку: что говорит постановление Кабмина

В украинских медиа распространилось заявление заместителя Ривненской областной администрации Сергея Подолина об отчислении студентов из вузов этого региона из-за отказа прохождения обязательной базовой военной подготовки. Однако такое требование будет относиться к соискателям образования не только в Ривненской области, но и по всей территории Украины.

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Такое условие предусматривает постановление Кабинета Министров №734 от 21 июня 2024 года. Согласно нему, если студенты-мужчины будут отказываться от прохождения подготовки, их могут отчислить из вузов на законодательных основаниях.

"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", – говорится в разъяснении постановления.

В то же время, от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходили военную службу;

имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Также не обязаны проходить подготовку женщины, которые обучаются в заведениях высшего образования. Однако они могут сделать это по собственному желанию.

Студенты также могут получить разрешение на перенос практической подготовки на следующий год. Для этого должны быть уважительные причины, предоставляемые руководителем учебного заведения, где проводится такая подготовка.

В документе также указано, что прохождение практической части базовой подготовки для соискателей мужского пола является обязательным условием овладения соответствующей образовательной программой (в том числе бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что десятиклассники будут изучать вооружение и военную технику на обновленном предмете "Защита Украины".

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