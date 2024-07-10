Школьники будут учиться летом: в ряде регионов Украины начались эксперименты

В некоторых регионах Украины начало учебного года может сместиться на целый месяц, при этом дети останутся без осенних и весенних каникул. Зато зимой они будут отдыхать в усиленном режиме. О том, насколько эта инициатива необходима и уместна, читайте в материале OBOZ.UA.

На местах уже начали процесс

Первым случаем проведения столь смелого эксперимента в области отечественного среднего образования стал город Новоднестровск Черновицкой области. Праздник первого звонка в Новоднестровске должен состояться 19 августа, первый семестр 2024/2025 учебного года в школах города закончится 29 ноября. Второй семестр продлится с 3 февраля по 6 июня. Соответственно, зимние каникулы – весь декабрь и январь. Но при этом для детей есть и неприятная новость: осенью и весной отдыхать не придется.

Такое решение местные власти приняли в связи с критическим состоянием энергосистемы. Хотя, признаться, в Новоднестровске в этом отношении все должно быть более-менее нормально: в городе расположена Днестровская ГЭС.

Начало обучения может сместиться в школах Ивано-Франковска. По крайней мере, городской голова Руслан Марцинкив уже заявил, что первый звонок может быть перенесен на 15-е или даже 1 августа. Львовский городской штаб по подготовке к зиме рекомендовал управлению образования Львовского горсовета также начать учебный год в школах не с 1 сентября, а двумя неделями ранее – с 19 августа. Мэрия Львова к рекомендации прислушалась, но это вызвало несогласие начальника департамента образования и науки Львовской ОВА Олега Паски.

"Мы живем в правовом государстве! И как бы нам ни хотелось начать учебный год быстрее, учитывая ситуацию с энергообеспечением, мы не можем этого сделать без соответствующего постановления Кабинета министров Украины", – подчеркнул Паска.

Тут надо отметить, что до начала большой войны Закон Украины "О полном общем среднем образовании" предоставлял местным громадам довольно широкие полномочия в плане организации учебного процесса в школах. Вот, например, что гласит пункт 4 статьи 10 раздела III "Образовательный процесс":

Постановление Кабмина скоро будет

В разных регионах страны этим положением пользовались, но без особого фанатизма: раньше если и были различия, то разве что в сроках весенних и осенних каникул. Например, в Виннице дети уже шли в школу, а в Киеве каникулы только начинались. Кроме того, уже после начала большой войны местные громады устанавливали, какая будет форма обучения – очная или дистанционная.

Но до таких кардинальных решений, как перенос начала учебного года на август и отмена весенних и осенних каникул, еще не доходило. В принципе, это могло бы быть, если бы не один нюанс – война. Согласно закону "О полном общем среднем образовании", в условиях военного положения останавливается действие ряда статей.

Так что слова начальника департамента образования и науки Львовской ОВА Олега Паски имеют под собой основания: в плане продолжительности учебного года, его начала и окончания всем без исключения школам страны необходимо следовать рекомендациям Кабмина.

"В связи с остановкой действия части третьей статьи 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" о продолжительности, дате начала и окончания учебного года, а также предоставлении соответствующих полномочий правительству Министерство образования и науки подготовило проект постановления Кабинета министров Украины "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине". Он должен урегулировать вопросы организации начала 2024/2025 учебного года и определить даты начала и окончания. В случае утверждения постановления его должны соблюдать все школы Украины, а местные органы самоуправления при необходимости – привести собственные решения о начале учебного года в соответствие с постановлением. Точная дата будет определена в ходе рассмотрения документа на заседании в Кабмине", – сообщили OBOZ.UA в пресс-службе Министерства образования и науки.

Проект постановления уже согласовали в Минфине, Министерстве цифровой трансформации и Минэкономики. В настоящий момент документ находится на правовой экспертизе в Министерстве юстиции, а также в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Так что местные инициативы относительно школьно-образовательных перемен будут пресечены. Кстати, в самих школах, по крайней мере столичных, к инициативе по переносу Дня знаний на август и отмене осенних и весенних каникул относятся с большим сомнением.

"Не зря же летние каникулы такие продолжительные. Все рационально. Лето, солнце, ребенок растет, заряд витаминов, велики, самокаты. И тут хотят лишить детей целого летнего месяца, усадить их за парты. А зимой особо не побегаешь. Два месяца сидеть в темноте (если мы подразумеваем отключения света) и без присмотра родителей? Родители ведь в любом случае будут на работу ходить. Я не вижу смысла в таком эксперименте", – говорит OBOZ.UA директор средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 128 города Киева Олег Сайко.

Но главное, по его убеждению, что эта инициатива абсолютно никак не решает возложенную на нее задачу – экономию электроэнергии.

"Обучение во вторую смену – это редкость, занятия в школах проходят в основном утром и в первой половине дня. Светло даже зимой. Где тут может быть экономия электроэнергии? Даже если нет света, как это повлияет на уроки физики, математики, иностранного языка, истории и так далее?" – задает риторический вопрос Олег Сайко.