Будут ли требовать от школьников ПЦР-тест или COVID-сертификат для сдачи ВНО-2022: OBOZREVATEL узнал

Минздрав дал добро на вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Детей в Украине начали прививать еще летом, но только в редких случаях. В частности, тех, кто в группе риска по здоровью или ехал за границу. Теперь есть общая рекомендация.

Однако ситуация с коронавирусом в Украине остается сложной. Не будут ли требовать от школьников быть вакцинированными или иметь ПЦР-тест, чтобы зайти в пункт сдачи ВНО – узнал OBOZREVATEL.

Основная сессия ВНО стартует 23 мая (физика) и закончится 17 июня (биология). Намного раньше пройдет пробное ВНО – уже в марте. Все предметы разделили на два дня:

19 марта – по украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

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В марте этого года ситуация с заболеваемостью коронавирусом была все еще сложная. К примеру, в Киеве 20 марта начался весенний локдаун. Сначала предполагалось, что он продлится до 9 апреля, но в итоге затянулся аж до 30-го числа. Ограничения разной степени строгости действовали по всей Украине.

Надежд на значительное улучшение ситуации ближайшей весной пока не много. Да, в феврале прошлого года стартовала вакцинальная кампания, и на 7 ноября этого года минимум одну дозу получили 11,8 миллионов человек, полностью вакцинированы – 8,3 млн. Кроме того, в начале октября ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в частности, работников учреждения образования.

Однако сейчас ситуация с заболеваемостью не слишком оптимистичная. На 14 ноября в "красной" зоне находятся 18 регионов.

Киев; Киевская область; Волынская область; Львовская область; Ивано-Франковская область; Хмельницкая область; Ривненская область; Житомирская область; Черниговская область; Сумская область; Днепропетровская область; Запорожская область; Николаевская область; Одесская область; Херсонская область; Донецкая область; Луганская область; Черкасская область.

А Киев в первый день перехода в "красную" зону – 1 ноября – побил антирекорд по количеству смертей: за сутки COVID-19 унес жизни 60 человек. Ранее трагический максимум летальных исходов был – 54 человека. Улучшится ли ситуация к весне, сказать сейчас не может никто.

Еще одно важное "вакцинальное" новация этой осени – общая рекомендация МОЗ вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет. Препарат – Pfizer/BioNTech. Прививки школьникам делают еще с лета. Но тогда в ведомстве дали "добро" только на вакцинацию в отдельных случаях. Например, если у ребенка высокий риск тяжелых осложнений в случае болезни или он планирует ехать за границу.

По данным Национальной службы здоровья, которые получил OBOZREVATEL, на 26 октября минимум первую дозу прививки получили 34,5 тыс. украинцев в возрасте до 17 лет.

А вот новый приказ – это "зеленый свет" уже для массовой вакцинации детей. Со начала ноября детский COVID-сертификат уже можно сгенерировать в приложении Дія. Пока нет никаких сведений о том, что такие прививки могут стать обязательными. И хотя в мире детей стали массово прививать от COVID-19, на сейчас только одна страна решилась на такой шаг: это Коста-Рика.

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) OBOZREVATEL рассказали, что уже пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструкторов.

Сами аудитории обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционными защитными халатами и щитками для медиков.

Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли от участников ВНО требовать негативный ПЦР-тест на COVID-19 или прививку, в УЦОКО ответили – нет, не будут. По крайней мере, пока такого решения нет.

"На данный момент требований относительно прохождения участниками ВНО полного курса вакцинации или предоставления ими результатов ПЦР-тестов для входа в пункт проведения ВНО нет", – сообщили OBOZREVATEL в Центре.

В то же время там отметили, что если такое решение и будет принято, то это – зона полномочий Минздрава.

Также в УЦОКО сообщили, что в целом сейчас вносить какие-либо изменения в документы по проведению ВНО-2022 не планируется.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет утвердил график ВНО-2022 . В приказе указаны даты, когда выпускники должны зарегистрироваться на тестирование и получить пропуск-приглашение.

Пробное ЗНО в 2022 году должно состояться в марте в течение двух дней, регистрация на него продлится 5-22 января 2022 года. Стоимость пробного тестирования региональные центры оценки качества образования должны сообщить до 20 декабря 2021 года.