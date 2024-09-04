Будут ли зачислять педагогам стаж во время работы за границей: Кабмин принял решение
Учителям, работающим за границей, будут относиться период их пребывания на педагогических должностях в стаж, который дает право получать надбавки за выслугу лет. Такое решение принял Кабинет Министров Украины.
В частности, педагоги, имеющие стаж более 3 лет, получают ежемесячно 10% надбавки от ставки зарплаты, более 10 лет – 20%, более 20 лет – 30%. Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте.
Также в стаж педагогической работы отнесут и время, когда учителя фактически не работали, но за ними сохранялось место работы или заработная плата, полностью или частично.
Правило начисления полученного стажа за границей будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его прекращения. Для этого педагогам нужно предоставить подтверждающие документы – трудовой договор, соглашения и т.д.
До этого учителям, которые вернулись в Украину и начали работать в местных школах, не имели права относить время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет. Отныне это условие изменено.
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