''Будут маленькие учреждения, но мы должны укрупнять систему''. Винницкий назвал ключевые изменения в высшем образовании

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, какие изменения он считает необходимым провести в высшем образовании в Украине. В частности, это касается оптимизации университетов, в которых будет учиться не менее 10 тысяч студентов.

Об этом чиновник рассказал во время дискуссии "Украинское образование во время войны: вызовы и возможности". Он отметил, что не всех учебных заведений будет ждать объединения. По его словам, будут существовать небольшие университеты, но в целом система будет укрупняться.

"Если учебное заведение маленькое – нет конкуренции, потому что мало студентов, мало преподавателей, мало выбора. Соответственно, должны дойти до модернизации нашей сети с минимальным количеством студентов в 10 тысяч. Подходит ли это для всех заведений? Очевидно, нет. Консерватория из 10 тысячами студентов нет никакого смысла. Присоединять консерваторию к университету Шевченко тоже никакого смысла. Будут маленькие заведения, но мы должны укрупнять систему", – сказал Винницкий.

Кроме того в МОН планируют делить учебные заведения на типы. В частности, будут те, кто работать на рынок труда или формирование личности. По словам управленца, цель бакалавриата заключается не в подготовке к рынку труда во всех университетах, однако формирует личность. Кроме того, это часть европеизации, поэтому не исключено, что типов ЗВО будет больше.

В то же время, в Украине уже запланировано отхождение от программы с кучей обязательных курсов. Это касается изменений, связанных с образовательными траекториями. Будет сформирован рынок предметов и их конкуренция внутри заведений. Винницкий заверил, что подобные нововведения не будут внезапными и будут проходить эволюционное развитие.

Также планируется реформировать и образовательную степень – магистратуру. Чиновник подчеркнул, что сейчас ее нужно развивать больше всего и она не может больше быть 5-6 курсом. Кроме того, заместитель Лисового не видит ничего плохого в том, чтобы студенты делали паузы между бакалавриатом и магистратурой.

Чиновник не обошел и аспирантуру, которая, по его словам, превратилась в "полную профанацию". Винницкий отметил, что пока ситуация не будет исправлена, нет смысла инвестировать в научные исследования и доработки. В то же время, необходимо отказаться от степени кандидата наук и ввести доктора философии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель главы МОН назвал весомую причину, почему Украине нужно перейти на 12-летнюю систему образования.

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