''Мы последняя страна в Европе'': заместитель главы МОН назвал весомую причину, почему Украине нужно перейти на 12-летнюю систему образования

Украина должна обязательно перейти на 12-летнюю систему образования. Мы единственная страна Европы, которая этого еще не сделала. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, университет – это место для взрослых, в которое во всем мире вступают в 18 лет, а разница между 17- и 18-летними очень существенная.

Чиновник в эфире ток-шоу "Код информации" объяснил, что когда из школы будут выпускаться совершеннолетние граждане, у них уже будет определенное мировоззрение и ответственность за свой выбор в профессии. Винницкий заверил, что это облегчит многие вопросы в сфере образования, ведь изменится его концепция.

"Мы последняя страна в Европе где нет 12 класса. Нам чрезвычайно важно, чтобы поступающий был уже взрослый. Потому что университет – это место образования взрослых. Не, извините, 17-летних, а разница между 17 и 18 колоссальная, это вообще изменение парадигмы ребенка. Это облегчает вопрос общежитий, это вопрос индивидуальных траекторий, ответственности студента к рынку труда. Мы говорим о компетентностном подходе, который базируется на развитии определенного мировоззрения, на тех вещах, которые вмещает слово "субъектность", – сказал замминистра образования.

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Он отметил, что новая система предусматривает старшую профильную школу, академические лицеи и профессиональные колледжи, где после 9 класса школьники смогут определиться с направлениями специальности. По его словам, к 12 классу добавятся некоторые элементы, которые помогут ученикам в выборе будущего.

Винницкий заметил, что старая система базируется на зубрении, вместо этого по новой реформой будущие поступающие смогут сами выбирать, где именно им учиться, и нести за это ответственность.

"Это означает выбор, это означает ответственность за собственный выбор. Это значит, что с 18 лет ты взрослый и ты, если получаешь образование, это уже твое достояние. Не потому что родители тебя туда послали, а ты сам принял решение за которое ты понесешь ответственность" , – добавил заместитель главы МОН.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине планируется провести масштабную реформу высшего образования.

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