Будут на НМТ-2026: какие произведения по украинской литературе надо повторить
Будущие абитуриенты, которые будут сдавать украинскую литературу на национальном мультипредметном тесте в 2026 году, должны знать содержание произведений, которые обязательны для изучения. Перечень определен действующей программой внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.
Тестовые задания будут составляться в соответствии с программой, информирует Освіта.ua. Ниже предложенный перечень представлен в хронологическом порядке, начиная от устного народного творчества и заканчивая современным литературным процессом.
Произведения устного народного творчества
- "Веют ветры" (песня Маруси Чурай)
- "Засвет встали казаченьки" (песня Маруси Чурай)
- "Ой Мороз, Морозенко" (историческая песня)
- "Не тот ли это хмель..." (историческая песня)
- "Дума о Марусе Богуславке" (народная дума)
- "Ой летела стрела" (баллада)
Произведения древней украинской литературы
- "Повесть временных лет" (отрывок об основании Киева, отрывок о мести княгини Ольги)
- "Слово о походе Игоря"
- "Dе ІіЬегтате" (Григорий Сковорода)
- "Всякому городу – обычай и права" (Григорий Сковорода)
- "Пчела и Шершень" (Григорий Сковорода)
Произведения литературы концаXVIII – начала ХХ в.
- "Энеида" (Иван Котляревский)
- "Наталка-Полтавка" (Иван Котляревский)
- "Катерина" (Тарас Шевченко)
- "Кавказ" (Тарас Шевченко)
- "Сон (У всякого своя судьба...)" (Тарас Шевченко)
- "И мертвым, и живым, и ненарожденным..." (Тарас Шевченко)
- "Завещание" (Тарас Шевченко)
- "Черная рада" (Пантелеймон Кулиш)
- "Кайдашева семья" (Иван Нечуй-Левицкий)
- "Разве ревут волы, как ясли полные?" (Панас Мирный) – 1 и 4 части
- "Мартын Боруля" (Иван Карпенко-Карый)
- "Захар Беркут" (Иван Франко)
- "Чего являешься мне во сне?.." (Иван Франко)
- "Моисей" (Иван Франко)
Произведения литературы ХХ в.
- "Тени забытых предков" (Михаил Коцюбинский) (Купить: бумажная версия)
- "Иntermezzo" (Михаил Коцюбинский)
- "Каменный крест" (Василий Стефаник)
- "Valse mélancolique" (Ольга Кобылянская)
- "Соптга spem spero!" (Леся Украинка)
- "Лесная песня" (Леся Украинка)
- "Голубая Панна" (Николай Вороной)
- "Чары ночи" (Александр Олесь)
- "О слово родное! Орле скованный!.." (Александр Олесь)
- "О, панно Инно..." (Павел Тычина)
- "Памяти тридцати" (Павел Тычина)
- "Вы знаете, как липа шелестит..." (Павел Тычина)
- "В теплые дни сбора винограда..." (Максим Рыльский)
- "Я (Романтика)" (Николай Хвылевой)
- "Мастер корабля" (Юрий Яновский)
- "Любите Украину!" (Владимир Сосюра)
- "Город" (Валерьян Пидмогильный)
- "Моя автобиография" (Остап Вишня)
- "Сом" (Остап Вишня)
- "Мина Мазайло" (Николай Кулиш)
- "Рождество" (Богдан-Игорь Антонич)
- "Зачарованная Десна" (Александр Довженко)
- "Песня о рушнике" (Андрей Малышко)
- "Ты знаешь, что ты – человек..." (Василий Симоненко)
- "Заглядываю в твои зрачки" (Василий Симоненко)
- "Лебеди материнства" (Василий Симоненко)
- "Наш язык" (Василий Голобородько)
- "Модры Камень" (Олесь Гончар)
- "Три кукушки с поклоном" (Григор Тютюнник)
- "Господи, гнева пречистого..." (Василий Стус)
- "Баллада о подсолнухе" (Иван Драч)
- "Два цвета" (Дмитрий Павлычко)
- "Страшные слова, когда они молчат" (Лина Костенко)
- "Маруся Чурай" (Лина Костенко)
Произведения украинских писателей-эмигрантов
- "Тигроловы" (Иван Багряный)
- "Отрывок из поэмы" (Евгений Маланюк)
Современный литературный процесс
Участники УМТ должны ориентироваться в основных тенденциях развития современной литературы и определять характерные признаки постмодернизма.
