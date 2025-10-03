Будут на НМТ-2026: какие произведения по украинской литературе надо повторить

Будущие абитуриенты, которые будут сдавать украинскую литературу на национальном мультипредметном тесте в 2026 году, должны знать содержание произведений, которые обязательны для изучения. Перечень определен действующей программой внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Тестовые задания будут составляться в соответствии с программой, информирует Освіта.ua. Ниже предложенный перечень представлен в хронологическом порядке, начиная от устного народного творчества и заканчивая современным литературным процессом.

Произведения устного народного творчества

"Веют ветры" (песня Маруси Чурай)

"Засвет встали казаченьки" (песня Маруси Чурай)

"Ой Мороз, Морозенко" (историческая песня)

"Не тот ли это хмель..." (историческая песня)

"Дума о Марусе Богуславке" (народная дума)

"Ой летела стрела" (баллада)

Произведения древней украинской литературы

"Повесть временных лет" (отрывок об основании Киева, отрывок о мести княгини Ольги)

"Слово о походе Игоря"

"Dе ІіЬегтате" (Григорий Сковорода)

"Всякому городу – обычай и права" (Григорий Сковорода)

"Пчела и Шершень" (Григорий Сковорода)

Произведения литературы концаXVIII – начала ХХ в.

"Энеида" (Иван Котляревский)

"Наталка-Полтавка" (Иван Котляревский)

"Катерина" (Тарас Шевченко)

"Кавказ" (Тарас Шевченко)

"Сон (У всякого своя судьба...)" (Тарас Шевченко)

"И мертвым, и живым, и ненарожденным..." (Тарас Шевченко)

"Завещание" (Тарас Шевченко)

"Черная рада" (Пантелеймон Кулиш)

"Кайдашева семья" (Иван Нечуй-Левицкий)

"Разве ревут волы, как ясли полные?" (Панас Мирный) – 1 и 4 части

"Мартын Боруля" (Иван Карпенко-Карый)

"Захар Беркут" (Иван Франко)

"Чего являешься мне во сне?.." (Иван Франко)

"Моисей" (Иван Франко)

Произведения литературы ХХ в.

"Тени забытых предков" (Михаил Коцюбинский) (Купить: бумажная версия)

"Иntermezzo" (Михаил Коцюбинский)

"Каменный крест" (Василий Стефаник)

"Valse mélancolique" (Ольга Кобылянская)

"Соптга spem spero!" (Леся Украинка)

"Лесная песня" (Леся Украинка)

"Голубая Панна" (Николай Вороной)

"Чары ночи" (Александр Олесь)

"О слово родное! Орле скованный!.." (Александр Олесь)

"О, панно Инно..." (Павел Тычина)

"Памяти тридцати" (Павел Тычина)

"Вы знаете, как липа шелестит..." (Павел Тычина)

"В теплые дни сбора винограда..." (Максим Рыльский)

"Я (Романтика)" (Николай Хвылевой)

"Мастер корабля" (Юрий Яновский)

"Любите Украину!" (Владимир Сосюра)

"Город" (Валерьян Пидмогильный)

"Моя автобиография" (Остап Вишня)

"Сом" (Остап Вишня)

"Мина Мазайло" (Николай Кулиш)

"Рождество" (Богдан-Игорь Антонич)

"Зачарованная Десна" (Александр Довженко)

"Песня о рушнике" (Андрей Малышко)

"Ты знаешь, что ты – человек..." (Василий Симоненко)

"Заглядываю в твои зрачки" (Василий Симоненко)

"Лебеди материнства" (Василий Симоненко)

"Наш язык" (Василий Голобородько)

"Модры Камень" (Олесь Гончар)

"Три кукушки с поклоном" (Григор Тютюнник)

"Господи, гнева пречистого..." (Василий Стус)

"Баллада о подсолнухе" (Иван Драч)

"Два цвета" (Дмитрий Павлычко)

"Страшные слова, когда они молчат" (Лина Костенко)

"Маруся Чурай" (Лина Костенко)

Произведения украинских писателей-эмигрантов

"Тигроловы" (Иван Багряный)

"Отрывок из поэмы" (Евгений Маланюк)

Современный литературный процесс

Участники УМТ должны ориентироваться в основных тенденциях развития современной литературы и определять характерные признаки постмодернизма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о самом низком среднем балле на НМТ-2025: какой предмет очень трудно дался поступающим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!