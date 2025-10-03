Будут на НМТ-2026: какие произведения по украинской литературе надо повторить

Будущие абитуриенты, которые будут сдавать украинскую литературу на национальном мультипредметном тесте в 2026 году, должны знать содержание произведений, которые обязательны для изучения. Перечень определен действующей программой внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

Тестовые задания будут составляться в соответствии с программой, информирует Освіта.ua. Ниже предложенный перечень представлен в хронологическом порядке, начиная от устного народного творчества и заканчивая современным литературным процессом.

Произведения устного народного творчества

  • "Веют ветры" (песня Маруси Чурай)
  • "Засвет встали казаченьки" (песня Маруси Чурай)
  • "Ой Мороз, Морозенко" (историческая песня)
  • "Не тот ли это хмель..." (историческая песня)
  • "Дума о Марусе Богуславке" (народная дума)
  • "Ой летела стрела" (баллада)
Произведения древней украинской литературы

  • "Повесть временных лет" (отрывок об основании Киева, отрывок о мести княгини Ольги)
  • "Слово о походе Игоря"
  • "Dе ІіЬегтате" (Григорий Сковорода)
  • "Всякому городу – обычай и права" (Григорий Сковорода)
  • "Пчела и Шершень" (Григорий Сковорода)

Произведения литературы концаXVIII начала ХХ в.

  • "Энеида" (Иван Котляревский)
  • "Наталка-Полтавка" (Иван Котляревский)
  • "Катерина" (Тарас Шевченко)
  • "Кавказ" (Тарас Шевченко)
  • "Сон (У всякого своя судьба...)" (Тарас Шевченко)
  • "И мертвым, и живым, и ненарожденным..." (Тарас Шевченко)
  • "Завещание" (Тарас Шевченко)
  • "Черная рада" (Пантелеймон Кулиш)
  • "Кайдашева семья" (Иван Нечуй-Левицкий)
  • "Разве ревут волы, как ясли полные?" (Панас Мирный) – 1 и 4 части
  • "Мартын Боруля" (Иван Карпенко-Карый)
  • "Захар Беркут" (Иван Франко)
  • "Чего являешься мне во сне?.." (Иван Франко)
  • "Моисей" (Иван Франко)
Произведения литературы ХХ в.

  • "Тени забытых предков" (Михаил Коцюбинский)
  • "Иntermezzo" (Михаил Коцюбинский)
  • "Каменный крест" (Василий Стефаник)
  • "Valse mélancolique" (Ольга Кобылянская)
  • "Соптга spem spero!" (Леся Украинка)
  • "Лесная песня" (Леся Украинка)
  • "Голубая Панна" (Николай Вороной)
  • "Чары ночи" (Александр Олесь)
  • "О слово родное! Орле скованный!.." (Александр Олесь)
  • "О, панно Инно..." (Павел Тычина)
  • "Памяти тридцати" (Павел Тычина)
  • "Вы знаете, как липа шелестит..." (Павел Тычина)
  • "В теплые дни сбора винограда..." (Максим Рыльский)
  • "Я (Романтика)" (Николай Хвылевой)
  • "Мастер корабля" (Юрий Яновский)
  • "Любите Украину!" (Владимир Сосюра)
  • "Город" (Валерьян Пидмогильный)
  • "Моя автобиография" (Остап Вишня)
  • "Сом" (Остап Вишня)
  • "Мина Мазайло" (Николай Кулиш)
  • "Рождество" (Богдан-Игорь Антонич)
  • "Зачарованная Десна" (Александр Довженко)
  • "Песня о рушнике" (Андрей Малышко)
  • "Ты знаешь, что ты – человек..." (Василий Симоненко)
  • "Заглядываю в твои зрачки" (Василий Симоненко)
  • "Лебеди материнства" (Василий Симоненко)
  • "Наш язык" (Василий Голобородько)
  • "Модры Камень" (Олесь Гончар)
  • "Три кукушки с поклоном" (Григор Тютюнник)
  • "Господи, гнева пречистого..." (Василий Стус)
  • "Баллада о подсолнухе" (Иван Драч)
  • "Два цвета" (Дмитрий Павлычко)
  • "Страшные слова, когда они молчат" (Лина Костенко)
  • "Маруся Чурай" (Лина Костенко)

Произведения украинских писателей-эмигрантов

  • "Тигроловы" (Иван Багряный)
  • "Отрывок из поэмы" (Евгений Маланюк)

Современный литературный процесс

Участники УМТ должны ориентироваться в основных тенденциях развития современной литературы и определять характерные признаки постмодернизма.

