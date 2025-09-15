Самый низкий средний балл на НМТ-2025: какой предмет очень трудно дался абитуриентам

В 2025 году самый низкий средний балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) получили поступающие по математике – 132,3 балла. В то же время по этому предмету поступающие имели чаще всего максимальный балл – 200.

Видео дня

Об этом говорится в отчете, обнародованном Украинским центром оценивания качества образования. Сложнее всего набрать проходной балл было именно по математике – порог не преодолели более 34 тысяч абитуриентов (11,9% от общего количества участников). В то же время самый высокий средний балл абитуриентов получали по немецкому языку – 155,5.

Средние баллы разместились в таком порядке:

испанский язык – 151,2 балла

французский язык – 148,6 балла;

биология – 147,5;

английский язык – 147,1;

украинский язык – 146,3;

география – 142;

история Украины – 141,6;

химия – 138,7;

украинская литература – 137,4;

физика – 134,3.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что средний балл рассчитывали по оценкам тех участников, которым удалось перейти порог и сдать предмет. По ее словам, нынешние результаты были похожими на итоги УМТ в 2024 году.

По меньшей мере по одному предмету не преодолели порог 13,5% участников экзамена. Так, более 39 тысяч абитуриентов не смогли поступить в учреждения высшего образования. Самое сложное

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком регионе Украины худшие результаты по украинскому языку на НМТ-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!