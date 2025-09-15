Самый низкий средний балл на НМТ-2025: какой предмет очень трудно дался абитуриентам
В 2025 году самый низкий средний балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) получили поступающие по математике – 132,3 балла. В то же время по этому предмету поступающие имели чаще всего максимальный балл – 200.
Об этом говорится в отчете, обнародованном Украинским центром оценивания качества образования. Сложнее всего набрать проходной балл было именно по математике – порог не преодолели более 34 тысяч абитуриентов (11,9% от общего количества участников). В то же время самый высокий средний балл абитуриентов получали по немецкому языку – 155,5.
Средние баллы разместились в таком порядке:
Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила, что средний балл рассчитывали по оценкам тех участников, которым удалось перейти порог и сдать предмет. По ее словам, нынешние результаты были похожими на итоги УМТ в 2024 году.
По меньшей мере по одному предмету не преодолели порог 13,5% участников экзамена. Так, более 39 тысяч абитуриентов не смогли поступить в учреждения высшего образования. Самое сложное
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком регионе Украины худшие результаты по украинскому языку на НМТ-2025.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!