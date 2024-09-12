Будут покупать родители? Бабак опроверг информацию об отмене школьных медалей в Украине, но сообщил один нюанс

В Украине не отменяют золотые и серебряные медали как возможность отметить лучших выпускников в школах. Об этом заявил глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Видео дня

Чиновник отметил, что производить медали для лучших выпускников можно за средства учредителей учебных заведений. Однако, по словам Бабака, нецелесообразно тратить миллионы гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление медалей. Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале.

"Мы не отменяем золотые и серебряные медали. Школы и дальше могут отмечать своих лучших выпускников медалями. Мы считаем нецелесообразным тратить миллионы гривен налогоплательщиков на централизованное изготовление медалей. Уверены, что основатели школ (территориальные общины) смогут себе позволить изготовление медалей своим лучшим выпускникам если захотят", – написал Бабак.

Он пояснил, что с 2015 года золотая или серебряная медаль не дает никаких преимуществ при поступлении в высшие образования. Поэтому награда выпускника это своеобразное отличие своей родной школы за успехи в учебе, но она не должна изготавливаться за средства государственного бюджета Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему отмена школьных медалей в Украине – неудачная идея, по мнению педагога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!