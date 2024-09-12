'Поезд двигается, если есть нормальный машинист': педагог доступно объяснил, почему отмена школьных медалей в Украине – неудачная идея

Если в школах будут отменены золотые и серебряные медали, то для детей будет отсутствовать мотивационный механизм. Это приведет к тому, что никакие образовательные программы, вроде Новой украинской школы, не будут работать. Педагог Виктор Громовой сравнил систему образования с поездом, который будет двигаться только при наличии квалифицированного машиниста.

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Образовательный эксперт отмечает, что при отмене наград власти должны предложить эффективные инструменты мотивации детей к обучению, а не возлагать создание отличий на школы. Об этом Громовой написал в Facebook.

"Отменили, а что будет вместо медалей? Ничего?! Пусть сами школы парятся над собственными отличиями. Какие эффективные инструменты мотивации учеников к обучению предлагает Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины и МОН? нет СРУШ не будет "фунциклировать", – написал Громовой.

"Поезд движется, если есть нормальный машинист и не разбегается команда, учитывая смешную зарплату. Если пассажиры не свивают постоянно стоп-кран. Если на станциях работают сервисные службы и никто не вставляет палки в колеса", – добавил работник образования.

Педагог объясняет, что образовательное влечение каждого учебного заведения движется по проложенному пути, а не по направлению указанному Министерством образования и науки. В частности, это касается создания современных программ с учетом их доступности, которые могут добавить мотивации. Или реально отказаться от бюрократии и учителя смогут не направлять свою энергию на бумаги, видео и фотоотчеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей. Заведениям образования предлагается отмечать лучших учеников собственными наградами.

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