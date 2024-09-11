Это пережиток СССР. В Украине хотят отменить 'золотые' и 'серебряные' медали в школах: что известно

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей. В то же время учебным заведениям предлагается отмечать лучших учеников собственными наградами.

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По словам народного депутата и секретаря комитета образования Наталии Пипы, такие отличия существуют только в постсоветских странах. Кроме того, чиновница отметила, что таким образом удастся сэкономить средства государственного бюджета. Об этом Пипа сообщила на своей странице в Facebook.

"Комитет Образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца! За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковыда и большой войны. Этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах", – написала чиновница.

В сети положительно отреагировали на такое предложение, отмечая, что такие награды не дают никаких преимуществ при поступлении в вузы.

"А еще они не дают никаких преимуществ при поступлении".

"А зачем эти медали? Раньше хоть какие-то льготы при поступлении были, а теперь что?".

"Это очень хорошее решение. И действительно школы могут сами отмечать своих лучших учеников. Такое отличие значительно ценнее медальки. По-моему, лучшей наградой для ученика является результат ВНО и победа на олимпиаде".

"Медали действительно анахронизм и их следует отменить, но стремление убрать из образования состязательность и оценивание не считаю правильными".

Напомним, предварительно первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечал, что несмотря на то, что медали сейчас не предпочитают при поступлении в вузы, государство продолжает тратить деньги на их выпуск. Он призвал к дискуссии граждан, чтобы понять, действительно ли эти награды нужны или все же это "наследие СРСР". Образовательный омбудсмен также рассказал, что в 2023 году государство потратило 1,8 млн грн на закупку 21,3 тыс. медалей, а в 2022-м – 1,77 млн грн на закупку 20,6 тыс. медалей.

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