''Букмекеры на него ставят триллионы долларов''. Образовательный эксперт назвал нового ''короля наук'' после астрономии

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский рассказал, что в течение многих лет "королевой наук" была астрономия, а не математика, как привыкли думать. Однако сейчас часы изучения этой дисциплины значительно уменьшились и она пришла в упадок.

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В заметке в Facebook Спиваковский также поделился, кто "займет пьедестал" следующим и на кого букмекеры ставят триллионы долларов. Однако он подчеркнул, что это будет не школьный предмет, ведь наука и жизнь не состоят из предметов. Более того, это будет не королева, а король и его имя – искусственный интеллект.

"Новая Королева наук. Она поднимается на пьедестал лидерства прямо на наших глазах. Тысячи лет назад королевой наук была, кстати, не Математика, как все привыкли думать, а Астрономия. И так продолжалось много веков. В учебной программе было 300 академических часов занятий по Астрономии в год. А сейчас вообще всего-ничего, в десять раз меньше. Это удел всех королев в науках. Вот и вопрос: какая королева будет после математики? А вот и не угадали. Следующей королевой будет... не отдельный школьный предмет! Потому что Наука и Жизнь не состоят из предметов", – рассказал Спиваковский.

По его словам, ИИ за короткое время пробился к вершине прогресса, пройдя путь неприятия, непонимания, враждебности, критики и сомнений. Виртуальный помощник устроен так же, как и все другие науки, ведь их сначала придумывают, изучают и проверяют и только потом применяют там, где они наиболее эффективны и дают результаты.

Однако неоспоримым преимуществом ИИ является то, что он не ведет себя автономно и высокомерно, а использует комплексно все смежные и другие науки и практики, что приводит к более сильному результату.

Так, например, именно ИИ стал примирителем физики и химии. Ведь в школьных учебниках первые параграфы этих предметов начинаются с того, чем именно они отличаются друг от друга.

Именно виртуальный помощник на этапе учащения мировых кризисов на планете, интегрирует всю разнообразную информацию, собирая ее отовсюду и быстро генерирует ответы. По словам Спиваковского, сейчас с ИИ спрашивают, как с профессора, а ему всего 3 года. Однако все замечают, как быстро он растет и точным индикатором становится то, что букмекеры ставят на него триллионы долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учитель объяснил колоссальное влияние ИИ на развитие школьников.

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