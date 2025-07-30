"Букмекеры на него ставят триллионы долларов". Образовательный эксперт назвал нового "короля наук" после астрономии

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Букмекеры на него ставят триллионы долларов'. Образовательный эксперт назвал нового 'короля наук' после астрономии

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский рассказал, что в течение многих лет "королевой наук" была астрономия, а не математика, как привыкли думать. Однако сейчас часы изучения этой дисциплины значительно уменьшились и она пришла в упадок.

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В заметке в Facebook Спиваковский также поделился, кто "займет пьедестал" следующим и на кого букмекеры ставят триллионы долларов. Однако он подчеркнул, что это будет не школьный предмет, ведь наука и жизнь не состоят из предметов. Более того, это будет не королева, а король и его имя – искусственный интеллект.

''Букмекеры на него ставят триллионы долларов''. Образовательный эксперт назвал нового ''короля наук'' после астрономии

"Новая Королева наук. Она поднимается на пьедестал лидерства прямо на наших глазах. Тысячи лет назад королевой наук была, кстати, не Математика, как все привыкли думать, а Астрономия. И так продолжалось много веков. В учебной программе было 300 академических часов занятий по Астрономии в год. А сейчас вообще всего-ничего, в десять раз меньше. Это удел всех королев в науках. Вот и вопрос: какая королева будет после математики? А вот и не угадали. Следующей королевой будет... не отдельный школьный предмет! Потому что Наука и Жизнь не состоят из предметов", – рассказал Спиваковский.

По его словам, ИИ за короткое время пробился к вершине прогресса, пройдя путь неприятия, непонимания, враждебности, критики и сомнений. Виртуальный помощник устроен так же, как и все другие науки, ведь их сначала придумывают, изучают и проверяют и только потом применяют там, где они наиболее эффективны и дают результаты.

Однако неоспоримым преимуществом ИИ является то, что он не ведет себя автономно и высокомерно, а использует комплексно все смежные и другие науки и практики, что приводит к более сильному результату.

''Букмекеры на него ставят триллионы долларов''. Образовательный эксперт назвал нового ''короля наук'' после астрономии

Так, например, именно ИИ стал примирителем физики и химии. Ведь в школьных учебниках первые параграфы этих предметов начинаются с того, чем именно они отличаются друг от друга.

Именно виртуальный помощник на этапе учащения мировых кризисов на планете, интегрирует всю разнообразную информацию, собирая ее отовсюду и быстро генерирует ответы. По словам Спиваковского, сейчас с ИИ спрашивают, как с профессора, а ему всего 3 года. Однако все замечают, как быстро он растет и точным индикатором становится то, что букмекеры ставят на него триллионы долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учитель объяснил колоссальное влияние ИИ на развитие школьников.

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