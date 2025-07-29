''Несколько лет назад казалось, что компьютеры вытеснят доску с мелом''. Украинский учитель объяснил колоссальное влияние ИИ на развитие школьников

Украинский учитель географии Андрей Уткин поделился, что начал использовать искусственный интеллект еще задолго до его популярности в обучении. По его мнению, навыки работы с этими инструментами стали необходимостью.

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В интервью OBOZ.UA педагог отметил, что дискутирует с теми, кто опасается ИИ, ведь это напоминает ситуацию, когда казалось, что компьютеры вытеснят доску из классов. Школьный преподаватель уверяет, что понимание работы виртуального помощника поможет не только в образовании, но и в развитии критического мышления, информационной гигиены и цифровой ответственности.

"Это невероятная часть современного образовательного процесса, и я всегда с интересом дискутирую с теми, кто опасается или отвергает ИИ. По моему мнению, навыки работы с этими инструментами – это уже не опция, а необходимость. Все это очень напоминает ситуацию нескольких лет назад, когда казалось, что компьютеры – это угроза, которая вытеснит доску с мелом. На самом деле нужно просто уметь использовать новые инструменты правильно", – поделился педагог.

Он отметил, что хоть ИИ и не заменит учителя, он может значительно усилить его эффективность. Например, помочь структурировать материал, сэкономить время, разнообразить контент и помочь сделать урок интереснее.

"В социальных сетях ежедневно появляются тысячи фейковых, но эмоционально заряженных сообщений, сгенерированных мошенниками. И, что парадоксально, самые яростные критики ИИ – часто те же люди, которые репостят эти тексты в Facebook или отправляют в Viber. Итак, понимание ИИ – это не только об образовании, но и о критическом мышлении, информационной гигиене и взрослой цифровой ответственности", – добавил школьный преподаватель.

Интервью с Андреем Уткиным на OBOZ.UA читайте в среду, 30 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учитель вступился за коллег, которые развлекают детей и снимают тиктоки.

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