Булинг в лицее Ивано-Франковска: классная руководительница вступилась за детей, а заместитель директора заявила о ''конфликте''

Инцидент, случившийся в №4 лицея Ивано-Франковска, где ученика 6 класса травили одноклассники за то, что он играет на скрипке и имеет имя Иеремия, прокомментировала классная руководительница Марианна Курилец. Учительница вступилась за детей, и сказала, что они не оскорбляли мальчика и не могли вытолкать его из класса. Она уверяет, что именно в этот день у школьников был воспитательный час, где все брались за руки, образуя круг, включая Иеремию. По ее мнению, оскорбления могли быть только в обнародованной переписке.

Об этом педагог рассказала в интервью "Вісті" Галичина. Признаков буллинга не выявила и комиссия, созданная в школе. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Галины Лепецкой, среди школьников и родителей возник "конфликт".

"Были приняты решения, согласно которым действовали все представители комиссии, были привлечены люди, которые были прописаны в заявлении матери. И на основе объяснений комиссия решила, что это не буллинг, а то, что будет происходить в дальнейшем, поскольку мы получили такую огласку, то будем ожидать результатов правоохранительных органов. Мы считаем, что это просто конфликт. Признаков буллинга мы не обнаружили", – сказала Лепецкая.

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Сюжет с комментариями представительниц лицея вышел до решения правоохранительных органов, которые впоследствии составили более 6 протоколов и на родителей, участвовавших в переписке, и на директора школы. Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив. Он заверил, что все виновные будут иметь последствия и предупредил, что после такого инцидента все учебные заведения Ивано-Франковска будут проверять на признаки буллинга путем анонимного анкетирования.

Напомним, Иеремию травили одноклассники, отправляя ему сообщения в личные и в классном чате, со словами "плач". Кое-кто из ребят писал, что поставит школьнику синяк при встрече. Когда дети увидели, что реакции родителей на это нет, то в один из дней вытолкали мальчика из класса. Впоследствии выяснилось, что папа Иеремии уже два года служит в рядах Вооруженных Сил Украины. Почти сразу на случай отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, призвавший оказать мальчику квалифицированную психологическую помощь.

Позже свою реакцию выразил и министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник заверил, что ситуация будет находиться под его контролем и призвал родителей не молчать о буллинге, который может происходить с их детьми в школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине было предложено снижать категорию учителя за буллинг и мобинг.

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