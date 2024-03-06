Все школы Ивано-Франковска проверят на буллинг после случая с сыном военного

Все школы Ивано-Франковска проверят на буллинг путем анонимного анкетирования. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив. По его словам, это сделают из-за случая в лицее №4 города, где ученики 6 класса травили своего одноклассника, который оказался сыном военного.

Об этом Марцинкив сообщил во время видеообращения в Facebook. Он отметил, что сейчас идет расследование комиссии Министерства образования и науки, а также городского Департамента образования. Уже составлено более 6 протоколов на родителей и директора школы. Руководитель города заверил, что виновных будут ждать последствия.

"Расследование продолжается и будут также организационные последствия, о которых доложим. Потому что есть расследование полиции, есть расследование комиссии, соответственно. Но хочу сказать, что все школы сейчас пройдут проверку на буллинг. Мы сделаем анонимное анкетирование, для того чтобы определить, насколько в каждой школе толерантно это явление. К сожалению, эта агрессивность, социальные сети, другие вещи, где показывают вседозволенность, проблемы хайпа, мы где-то также толеруем разные вещи насильственного метода. Это приводит к таким позорным явлениям", – сказал Марцинкив.

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Напомним, в лицее №4 Ивано-Франковска ученика шестого класса буллили одноклассники, за то что он играет на скрипке. Как выяснилось, у мальчика по имени Иеремия, папа уже два года находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

После огласки на инцидент почти сразу отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновники заверили, что будут контролировать расследование и призвали предоставить квалифицированную психологическую помощь ребенку, а также не молчать о случаях буллинга.

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