''Не молчите!'' Лисовой отреагировал на издевательство над ребенком в лицее Ивано-Франковска и раскритиковал администрацию за пассивную позицию

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал родителей не молчать, если их дети испытывают травлю в школе. Он отметил, что если ситуацию не удается уладить в учебном заведении, необходимо привлекать к делу местные органы управления образования, образовательного омбудсмена и полицию. Такую реакцию у него вызвал инцидент, который произошел в Ивано-Франковском лицее №4, где мальчика буллили одноклассники за то, что он играет на скрипке и носит имя Иеремия. Чиновник раскритиковал школу за пассивную позицию в ситуации.

Об этом Лисовой заявил на официальной странице в Facebook. Глава МОН отметил, что уже пообщался с управленцами областного и городского департаментов образования, держит связь с образовательным омбудсменом Сергеем Горбачовым и принимаются все меры, чтобы решить этот вопрос.

"Когда взрослые знают о буллинге, но пытаются этого не замечать, замалчивать, не вмешиваться – это категорически неприемлемо. Ситуация, которая сложилась в одном из лицеев в Ивано-Франковске, имеет все признаки систематической травли. И, к сожалению, похоже, что администрация не пыталась его остановить. Уже пообщались с управленцами областного и городского департаментов образования. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства. Параллельно в связи с образовательным омбудсменом. Принимаем меры, среди которых аудит деятельности лицея", – написал Лисовой.

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Руководитель МОН подчеркнул, что дети ожидают поддержки взрослых, особенно в таких ситуациях. Поэтому, по его словам, важно их слушать, слышать, поддерживать и верить.

На инцидент предварительно отреагировал образовательный омбудсмен. Он сказал, что мама подала обращение в его службу. Кроме того, защитник образовательных прав попросил Департамент образования и науки области предоставить мальчику квалифицированную психологическую помощь. Также соответствующие обращения подготовила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

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