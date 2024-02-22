Учительницу лицея в Ривне, которая унизила ученика на глазах у других школьников из-за видео из столовой, наказали

Учительницу 18-го лицея в Ривне, которая обзывала школьника при других учениках за то, что он выложил видео из столовой – уволили. Также объявлен выговор директору учебного заведения и его заместителю, который отвечает за питание в школе.

Об этом решении сообщил Ривеннский городской совет на официальной странице в Facebook. В настоящее время в школе проводится служебное расследование по оказанию услуг организации питания частным предпринимателем.

"После инцидента с недопустимым поведением учителя относительно ученика в лицее №18 Управлением образования срочно были приняты меры по недопущению подобных случаев в этом учебном заведении в будущем. Управление образования Ривне считает стиль общения учителя с учениками, отраженного на видео, недопустимым. Это свидетельствует о нарушении учителем педагогической этики, унижении достоинства ребенка. По этому факту учитель с сегодняшнего дня, то есть от 22 февраля 2024 года, уволен с занимаемой должности", – говорится в тексте сообщения.

Видео дня

Также управлением образования направлено письмо-ходатайство в Главное управление Госпродпотребслужбы в Ривненской области о привлечении их специалистов к проверке.

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Напомним, педагог лицея унижала ученика на глазах у других школьников и обзывала его словами "дибиляка и скотиняка". Так она отреагировала на то, что парень выложил в сеть видео из школьной столовой, где в пицце нашел длинную нить.

На скандал также отреагировало представительство Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Ривненской области. Ведомство направило соответствующее письмо в Управление образования, чтобы получить пояснения по этой ситуации.

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