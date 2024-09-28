Булинг в школе: Минобразования разъяснило, куда обращаться и как помочь ребенку

Исследование ЮНИСЕФ показало, что с буллингом в школах сталкивались 67% детей 11-17 лет. Если ребенок стал жертвой травли, то помочь ему следует немедленно – в этот процесс должны быть вовлечены как родители или опекуны, так и учителя.

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Министерство образования и науки Украины в Facebook дало советы родителям и педагогам, как реагировать на буллинг и как помочь ребенку. Там отметили, что буллинг является систематическим унижением и психологическим давлением на ребенка, поэтому может оказать серьезное влияние на состояние здоровья.

В ведомстве напомнили, что признакам травли являются пинки, драки и оплеухи, распространение слухов, унизительные взгляды, манипуляции, хейт в социальных сетях, обиды сексуального характера и нарушения физических границ.

Советы родителями, как научить ребенка различать собственные чувства и понимать, когда ему наносят вред:

– называйте чувства, тогда ребенок запомнит, какие слова выражают те или иные эмоции, и сможет их идентифицировать;

– предложите разрешать различные ситуации вместе и обсудите, почему одни решения уместны, а другие нет;

– контролируйте эмоции и покажите ребенку пример, как вы справляетесь с собственными сильными эмоциями;

– чаще обнимайте ребенка – телесный контакт с родителями поможет ребенку восстановить психологическую связь и чувствовать себя в безопасности;

– хвалите ребенка, когда он говорит о своих чувствах. Так ребенок поймет, что обсуждать свои чувства с другими людьми – это нормально.

Школа является важным местом для социализации детей, поэтому должна быть безопасной. Чтобы предотвратить буллинг, учебные заведения должны больше обсуждать с учениками ментальное здоровье и учить их заботиться о психике.

Кроме того, Минобразования советует организовать пространства, где дети могут отдохнуть или активно проводить время, ввести программы, которые предупредят буллинг и научить школьников просить о помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, семейный психотерапевт Светлана Арефния объяснила, чем буллинг отличается от конфликта в школе и как понять, что вашего ребенка травят

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