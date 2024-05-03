Чем буллинг отличается от конфликта в школе: как понять, что вашего ребенка травят

Когда ребенка буллят в школе, у него начинает изменяться поведение и психоэмоциональное состояние. В частности, он может отказываться от еды, закрываться в себе, у него нарушается сон, он чаще закрывается в комнате, становится молчаливым. По словам семейного психотерапевта Светланы Арефнии, в случаях травли родители могут заметить, что ребенка будто подменили.

Специалист объясняет, что буллинг предполагает систематическое агрессивное насилие в виде психоэмоциональных или физических оскорблений, в отличие от конфликта, который такой регулярности не имеет. Об этом Арефния рассказала в интервью Славе Демину.

"Чем буллинг отличается от конфликта? Булинг – это систематическое агрессивное насилие над ребенком в виде психоэмоциональных или физических оскорблений. То есть систематически повторяющиеся какие-то действия", – делится эксперт.

"Как понять, что ребенка булят. Вы наблюдаете за своим ребенком. Ваш ребенок например, всегда приходит в хорошем настроении, у него хороший аппетит, он говорлив, он улыбается, он шутит. И тут вы начинаете наблюдать, что ваш ребенок, его поведение, психо-эмоциональное состояние меняется. Он начинает закрываться в себе, отказывается от еды у него теряется аппетит, он молчаливый становится, закрывается в комнате и начинает постоянно что-то искать в телефоне, плаксивый, может быть обидчивый, раздражительный. То есть вашего ребенка как подменили", – добавляет она.

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По словам Арефнии, многие родители могут говорить о том, что это просто подростковый возраст или гормональные изменения. Такой вариант не исключается, но психотерапевт замечает, что взрослые не должны терять контакт со своим ребенком. В частности, спрашивать ее о случившемся и не оскорбляет ли ее кто-то. Однако школьник откроется только в том случае, если до этого между ним и родителями был налажен контакт.

Именно поэтому, уверяет специалист, ребята должны чувствовать, что за ними стоят безопасные, сильные, заботливые родители.

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