Учителя бессознательно провоцируют это сами: психолог объяснила, почему одни дети буллят других детей

Семейная психотерапевт и кандидат психологических наук Светлана Арефния объяснила, что учителя часто сами провоцируют буллинг в учебных заведениях. Она отмечает, что педагоги могут делать это бессознательно. По ее словам, это происходит тогда, когда у детей подчеркивают их внешний вид или успехи в учебе и насаждают мысль о школьнике, подхватываемом другими учениками.

Об этом специалист рассказала в интервью Славе Демину. Она отмечает, что буллинг возникает потому, что в группе людей есть место для насилия и созданы условия, которые показывают, что это можно делать.

"Учителя очень часто сами провоцируют буллинг. Они даже могут это делать бессознательно. По типу: "Ой, кто это к нам пришел, такая красота", или "Кто надел на себя неизвестно что", или "С такими оценками ты будешь дворником", или "Ты так одеваешься, что ты будешь девушкой легкого поведения" и т.д. Насаждают бессознательно или сознательно, по-разному, такое мнение о ребенке, которое подхватывают другие дети, и начинают это раскручивать, и возникает буллинг", – подчеркивает психотерапевт.

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Она добавляет, что если в семье приемлемо всякое насилие, то школьник, попадая в коллектив, в котором такое поведение уместно, начинает это транслировать. И здесь также руководит ситуацией учитель, если он разрешает это делать.

"Когда приходит ребенок в социум, в коллектив, коллектив диктует какие-то условия адаптации. И этим руководит учитель. Если ребенок приходит в коллектив, где кто-то не руководит этим процессом, он будет переносить то же поведение из своей семьи. А если он еще видит трансляцию и триггер того, что это нормально здесь точно так же, тогда ребенок начинает это копировать и начинает это транслировать и делать это", – говорит Арефния.

Специалист также объясняет, что в случаях буллинга есть несколько ролей. В частности, травящий, жертва, наблюдатель и ответчик за происходящее в детском коллективе. И ответчиками, по словам психотерапевта, есть именно взрослые – учителя, родители, директора и т.д., в зависимости от контекста, где именно это происходит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине было предложено снижать категорию учителя за буллинг и мобинг.

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