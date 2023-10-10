Буллинг, выезд за границу, лишение родительских прав: где и как детям получить бесплатную консультацию юриста

Каждый ребенок в Украине или его законный представитель может обратиться по любому правовому вопросу к юристам и получить бесплатную консультацию. Однако знают о такой возможности не только не все школьники, но и не все родители.

Система бесплатной юридической помощи (БПП) предоставляет консультации по телефону, онлайн или на личном приеме, сообщает Освіторія. Там собрали все способы, с помощью которых родители и дети могут защитить свои права по многим вопросам.

Контакты бесплатной правовой помощи:

позвонить по телефону 0 800 213 103, эксперты консультируют с 08:00 до 18:00 в течение рабочей недели;

написать в Telegram-бот https://t.me/LegalAidUkraineBot;

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обратиться лично, узнав адрес ближайшего БПД по ссылке: https://bit.ly/bpd_buro;

позвонить по телефону: https://t.me/+380677213103.

Если в течение консультации окажется, что дело требует судебного вмешательства, ребенок имеет право на бесплатную вторичную помощь (БВПП). Родители или законные представители могут обратиться повторно в эту же организацию. Некоторые же подростки могут делать это самостоятельно.

С 14 лет дети могут обращаться по вопросам, связанным с защитой своих прав и интересов в случаях ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, лишения родительских прав, признания отцовства, отмена усыновления или признания его недействительным. Также в ситуации по защите прав и интересов своего ребенка, если его родители несовершеннолетние.

С 16 лет прилагаются права на обращение о предоставлении права на брак, расторжении брака, признании брака недействительным и предоставлении полной гражданской дееспособности.

Если ребенок стал свидетелем или потерпевшим в уголовном производстве, то для получения бесплатной консультации его родители должны обратиться в ближайший БПП. Если же подросток подозревается в совершении уголовного возбуждения – юристы организации обязаны получить постановление либо решение от представителей суду.

С бюро правовой помощи сотрудничают адвокаты, которые проходят конкурсный отбор и заключают договор, после чего они указываются в реестре. Поэтому бесплатные консультации можно получить только от юристов из этого списка.

На государственном уровне определено, что такая помощь предоставляется за средства государственного бюджета для отдельных категорий лиц, в частности детей.

За большую часть 2023 года юристы БПП предоставили почти 3,5 тысяч консультаций детям. Больше всего обращений в Житомирской (800), Днепропетровской (460) и Винницкой (222) областях.

Дети ищут советы из разных сфер, в частности, как остановить травлю одноклассников, возможность трудоустройства с 14 лет, аренда жилья для несовершеннолетних, меры относительно домашнеего насилия, правила самостоятельного выезда за границу, а также лишение родительских прав.

Среди других вопросов – оформление документов, пересечение границы, привлечение ребенку защитника/представителя по уголовному делу, усыновление.

Родители и законные представители детей также обращаются с вопросами по семейным делам: взыскание алиментов с одного из родителей, определение места жительства ребенка или лишение родительских прав.

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