Буллинг в Белой Церкви: директор гимназии обратилась к коллегам с четырьмя советами, как предотвращать такие ситуации

Насилие, жестокость и буллинг не должно быть среди детей. При выявлении такого поведения нужно строго его осуждать, ведь оно совершенно неприемлемо в цивилизованном обществе. В частности, это касается в случае, который произошел в Белой Церкви Киевской области, где группа подростков избила и унижала 12-летнюю девочку, снимая свои действия на телефон

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На этом отметила директор Киевской гимназии восточных языков Оксана Проскура в сообщении в Facebook. По ее словам, если дети принимают участие в таких действиях, это общественная ответственность. В таких ситуациях виноваты не только бьющие, но и те, кто молчали, наблюдали или снимали, уверяет педагог.

"В Белой Церкви группа подростков жестоко избила девушку, сопровождая это унижением, бранью и даже имитацией молитвы. Это позорное поведение, совершенно неприемлемое в цивилизованном обществе, и оно должно быть строго осуждено! Каждый ребенок, участвующий в таких действиях, это чей-то сын или дочь, чей-то ученик, кто-то с кем-то рядом. За ними стоят их семьи, учителя, соседи, друзья. Это наша общая ответственность", – пишет Проскура.

Директор учебного заведения дала четыре совета, как можно предотвратить такие случаи.

Осуждение и действие. Случай, который произошел, должен получить максимальную огласку, чтобы все, кто увидит это, поняли, что молчать – значит потакать насилию.

Разговор с детьми. В каждом учебном заведении должны пройти встречи со школьниками, где нужно определить и сообщить ответственность каждого в таких ситуациях. По словам директора, в гимназии уже прошли такие мероприятия, поэтому педагоги работают над тем, чтобы подобное никогда не произошло в их образовательной среде.

Взаимодействие с семьями. Должен проходить диалог с родителями, которые должны нести ответственность за несовершеннолетних детей. Ведь без такой коммуникации, воспитание уважения, эмпатии и человечности невозможно.

Работа с педагогами. Подобные ситуации могут стать также и учительскими ошибками. Именно поэтому правители образования должны быть не только носителем знаний, но и моральным авторитетом для учеников.

"Это не просто эмоциональная реакция. Это огромный урок для каждого из нас. Мы должны осознать, что наша ответственность – не только воспитывать детей, но и создавать пространство, где они учатся уважать других и вырастают людьми, а не агрессорами", – добавила директор.

Она призвала украинцев не оставлять без внимания такие случаи, говорить с детьми, выражать свою позицию и не бояться противостоять безразличию и жестокости.

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