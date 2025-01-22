Буллинг и мобинг: как должен действовать учитель, когда происходит травля в школе

Украинское общество потряс случай, который произошел в Белой Церкви на Киевщине, где группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон. Как стало известно, школьница – переселенка и просто хотела найти друзей. В настоящее время продолжается расследование по инциденту.

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В этой связи OBOZ.UA решил напомнить, что такое буллинг и что делать, когда происходит травля детей в школе. Следовательно, систематичность, наличие двух сторон (булер, жертва, наблюдатели), действия или бездействие обидчика, повлекшие психологический или физический ущерб, станут признаками буллинга.

Проходить травля может как на территории учебного заведения, так и за его пределами. К нему может относиться как умышленное лишение каких-либо вещей и пользование ими, так и словесные оскорбления, устрашение, преследование, нежелательное физическое поведение и другие насильственные действия.

Если был обнаружен буллинг в школе, то родители или учителя должны подать заявление к его руководителю в письменной форме. Также участники образовательного процесса могут обратиться к образовательному омбудсмену, службе по делам детей, центру социальных служб для семьи, детей и молодежи, другим работникам учебных заведений, Национальной полиции, органам местного самоуправления.

Если в школе случился случай буллинга, то директор должен предпринять неотложные действия в определенные сроки. В ситуации несообщения о случае руководителем учебного заведения, он может быть наказан в виде штрафа или исправительных работ за вычетом до 20% от заработка.

Если над школьниками издеваются их сверстники, несовершеннолетние, то ответственность за наказание будут нести родители.

Травля может быть не только по отношению к школьникам, но и к учителям. Такое понятие называется мобинг. Этот термин включает в себя травлю работника на рабочем месте, которое поддерживают свидетели. К мобингу относится психологическое, физическое и экономическое насилие, которое приводит к унижению человеческой чести и достоинства и создает враждебную атмосферу в коллективе. Он касается также и работников учебных заведений, в том числе и педагогов.

Специалист отмечает, что мобинг можно выявить, если к работникам образования применено насилие в любой форме. Однако чаще всего – это психологическое и социальное. В частности:

образы и болезненные "подколки";

оклеветание;

распускание сплетен;

подстрекательство против конкретного человека других работников;

сбор на человека компромата и манипулирование этими данными;

комментарии сексуального характера в отношении человека;

изоляция и игнорирование;

демонстративное исключение из группы;

бойкот.

Кроме того, мобинг предполагает физическую форму как толчки, пинки, избиения, вымогательство вещей или денег. Экономическое, например, лишение премий, неравенство карьерного роста, неравномерное распределение между работниками трудовой нагрузки.

Также есть разновидность – кибермобинг. Он предусматривает излом социальных сетей, комментарии оскорбительного характера, онлайн-угрозы, публикация личной информации, распространение в интернете публикаций о лицах, портящих ее репутацию.

Эксперт советует обратить внимание на следующие важные признаки мобинга:

вас пытаются социально изолировать;

травля происходит систематически;

противоправные действия в отношении вас происходят при поддержке группы, в том числе молчаливой, что тоже важный нюанс.

Совершающие мобинг будут нести административную ответственность и штраф от 1700 до 5100 гривен и общественные работы.

Напомним, для того, чтобы виновные, совершившие буллинг в школе, были наказаны, нужно правильно написать заявление. Чем правильнее будет составлен документ, тем больше вероятность, что виновники понесут ответственность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный омбудсмен предложила существенно увеличить штрафы за буллинг.

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