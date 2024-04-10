Как написать заявление о буллинге в школе, чтобы виновные были наказаны. Подробная инструкция

Для того чтобы виновные, совершившие буллинг в школе, были наказаны, нужно правильно написать заявление. У защитника образовательных прав предоставили подробную инструкцию, что нужно делать в первую очередь и когда обращаться в полицию. Там отметили, что чем вернее будет составлен документ, тем больше вероятность, что виновники понесут ответственность.

В первую очередь заявление нужно оформить с верно указанными личными данными и содержанием. В случае если в документе не указано место жительства, нет подписи, его рассматривать не будут и посчитают анонимным. На официальном сайте Горбачева объясняют, что буллинг предполагает систематичность, поэтому для его подтверждения нужно иметь доказательства или предоставить четкую информацию о случаях травли. Кроме того, в обращении следует подробно описывать события, без эмоций и осуждения.

В первую очередь нужно отметить в заявлении свой статус или ребенка – пострадавший, представитель пострадавшего, свидетель буллинга. Затем нужно указать, когда началась травля, сколько она длится, и описать каждую ситуацию.

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В частности, у Горбачева подчеркивают, что нужно подробно описать все события, с указанными датами, местами, свидетелями, развернутыми описаниями фактов буллинга, как в таких случаях действовали работники учебного заведения, как было доложено администрации школы. Также следует описать, какой была последующая реакция на событие и были ли обращения в больницу, к психологу, в полицию и т. д. Кроме того, у образовательного омбудсмена обращают внимание, что необходимо иметь доказательства, подтверждающие факты травли, – документы, скрины, фото, аудио- и видеофайлы и т. д.

В то же время такое заявление должно быть обязательно зарегистрировано в учебном заведении. На одном документе работник школы должен поставить входящий номер, дату и отдать представителю, а другой оставить. Именно поэтому у защитника образовательных прав подчеркивают важность того, чтобы зарегистрированный экземпляр не забывали забирать после регистрации.

"После регистрации заявления в заведении на одном экземпляре работник школы должен поставить входящий номер, дату заявления и отдать его вам, а другой экземпляр остается в учебном заведении. Поэтому требуйте зарегистрированный экземпляр себе на руки. Это подтверждение обращения к руководителю и обязывает его рассмотреть ситуацию с буллингом и созвать специальную комиссию по рассмотрению случая буллинга", – говорится в разъяснении.

После регистрации заявления директор школы в течение суток должен уведомить подразделение Национальной полиции о случае буллинга. В случае если он этого не сделает – будет наказан согласно соответствующей статье Закона.

В объяснении отмечается, что в полицию руководитель сообщает только о случае, а не о доказанном факте. Все расследования должны проводить правоохранительные органы в соответствии с полученными доказательствами и проверенной ими информацией.

Если подлинность буллинга подтверждается, дело передается в суд. Именно поэтому у образовательного омбудсмена отмечают необходимость правильно составлять заявления и своевременно подавать их в соответствующие структуры.

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