'Буллят тех, у кого низкая самооценка'. Карпачев дал совет по противодействию травли в школе

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев объяснил природу буллинга и дал совет, как ему противодействовать. Если ребенок понимает свою самоценность, он не будет реагировать на травлю.

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По его словам, буллят тех, кто себя не ценит и зависит от мнения окружения. Об этом он сказал в эфире проекта "Супермама".

Одна из участниц шоу рассказала, что ее младшая дочь часто попадает в токсические отношения и страдает от буллинга в коллективе. По словам мамы, девочка очень волнуется и страдает из-за того, что ее оценивают негативно.

Карпачев считает, что такая реакция возникает у ребенка из-за того, что у него занижена самооценка. Она не ощущает своей важности.

"Буллят тех, у кого низкая самооценка. Это и есть природа буллинга – потому что не будут оскорблять человека, которому безразлично, что о нем говорят", – уверен эксперт.

По его убеждению, ребенку стоит научиться быть безразличным к такому отношению, не замечать его, не слышать. Потому что смысл буллинга – задеть. А если реакции нет, то и травить быстро прекратят.

"Но здесь важно, чтобы такое безразличное отношение было искренним", – уточняет он и добавляет, что для этого нужно иметь внутреннюю самоценность.

Также он дал совет маме, что для того, чтобы ребенок ценил себя, в него нужно верить, не выражать свою тревожность.

"Когда вы беспокоитесь о ребенке, вы будто бы между строк говорите: "С тобой что-то не так, ты не справишься сам", – объясняет Карпачев и напоминает, что нормальное психическое состояние мамы является залогом того, что и у ребенка будет хорошая самооценка.

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