Бунтуют и презирают родителей: украинская ученая-психолог объяснила, почему пубертат – один из самых болезненных кризисов

Украинский эксперт по психологии Лариса Дидковская объяснила, что во время пубертатного периода дети не только могут, но и должны бунтовать и презирать родителей. Однако проявления такого поведения могут быть разными, ведь это зависит от воспитания. В это время у мальчиков и девочек появляются первичные половые признаки, поэтому они начинают чувствовать себя наравне со взрослыми.

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Однако несмотря на это, действительность убеждает их в обратном, напоминая о том, что они все еще живут вместе с родителями и они их обеспечивают. Об этом Дидковская рассказала в интервью "Балючі теми". По словам специалиста, когда дети понимают сложившуюся ситуацию, они начинают "стягивать взрослых с пьедестала".

"Пубертат, половое созревание. Появляются вторичные половые признаки, которые есть у мамы или папы, которые есть у теть и у дядь. Ну, значит, я тоже тетя и дядя. А если я тетя и дядя, то почему я должен слушать других теть и дядь? Мои же мамы с папой их не слушают. То есть уже я взрослый, я считаю себя на уровне. Но объективная действительность убеждает меня в обратном, потому что я все еще живу в их доме, потому что я все еще живу за их счет. Потому что, если я что-то натворил и попаду в какую-то неприятность, то разруливать это придется родителям. И тогда ребенок для себя решает, что он на равных, но жизнь ему доказывает, что это не так. И доскочить до них так быстро и стремительно не удастся", – объясняет психолог.

Поэтому дети начинают обесценивать и преуменьшать родителей, таким образом показывая их, что они не такие уж и компетентные.

В то же время, подросткам очень трудно сталкиваться с вызовами, когда им приходится брать больше ответственности. Например, когда родители могли решить за них определенные проблемы. Да, тело еще помнит, что его защищают, зато происходит конфронтация между тем, кем подростки думают они являются, и тем, кем они являются на самом деле.

"Есть память тела. И эта память тела, что ты тот, кого защищают. А сейчас тебе говорят: "Хорошо, тогда решай сам". Ты просишь, чтобы тебе дали средства на что-то там, а тебе говорят: "Окей, ты же говоришь, что ты уже большой, так иди заработай". И снова вот эта очередная конфронтация, да, между тем, кем я думаю, что я уже есть и тем, кем я на самом деле еще не являюсь. И поэтому этот фактически мощнейший кризис в развитии нашей личности, один из таких очень-очень драматических", – объясняет психолог.

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