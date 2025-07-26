'Когда все убегают с уроков, ты пишешь сочинения'. Психолог объяснила, почему отличники часто становятся жертвами буллинга

Отличники в школе становятся жертвами буллинга, ведь они не вписываются в нормы большинства. Так, когда в подростковом возрасте дети становятся непослушными и могут убегать с уроков, то те, кто учится на высокие баллы, будут писать сочинения, которые им задали. Ведь такие действия противоречит принципам отличников, потому что они сохраняют то, что им говорят взрослые.

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Об этом рассказала эксперт по психологии Лариса Дидковская в интервью "Балючі теми". По ее словам, проблема заключается и в возрасте. Так, например, если в начальной школе дети наоборот пытаются подружиться с теми, кто более осведомлен и кого хвалит учитель. Тогда как в подростковом периоде, когда дети отрицают мир и конфронтируют со всем, а педагог хвалит отличника, то он становится жертвой буллинга.

"Отличник даже называется отлично. И тогда, когда все убегают с уроков, катаются на велосипеде, забили болт и играют в мяч, ты должен сидеть и писать сочинения. Не потому, что тебе представляют дуло к виску, а потому что ты хочешь быть лучше других. Ты выбрала себе такие путь, но не концептуально, не сразу", – рассказывает Дидковская.

"Все убегают с уроков, а эта девочка не убегает. И учительница ставит ее в пример. Но если учительница ставит ее в пример, а я отрицаю все, что говорит учительница, как ценность, как истину высшей инстанции, то эта девочка, которую мне ставят, в пример, становится для меня кем? Лузером", – добавляет она.

Так, если учительница задает писать сочинение всему классу, то "троечник" будет заниматься своими делами и гулять, а потом на перемене у кого-то спишет. И когда школьник получит условную "тройку" (в Украине действует 12-балльная система в школах, – ред.), он будет счастлив. Зато отличник будет добросовестно выполнять задания и если получит более низкий балл, то будет думать над тем, что он сделал не так и будет волноваться по этому поводу, ведь это ответственный ребенок.

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