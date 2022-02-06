"Был в шоке": Клопотенко рассказал, что его больше всего поразило во время работы в школьных столовых
Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине и идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко работал на кухнях школьных столовых. Дети его приятно шокировали своими взглядами на питание.
А вот некоторые повара очень неприятно поразили. Об этом Евгений Клопотенко рассказал OBOZREVATEL.
По словам шеф-повара, пять лет назад, когда он только начинал развивать CultFood, поработал в кухнях школьных столовых – и впечатлений получил немало.
Он много общался с детьми, опросил на тему питания более 2 тыс. учеников. И они его шокировали – но шок был со знаком плюс.
"Я был в шоке, когда выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов, кроме того, для них важно или привлекательно выглядит блюдо на их тарелках", – рассказал Клопотенко.
А вот неприятно его поразило безразличие некоторых поваров.
"Они иногда готовят такие блюда, что на них смотреть больно. И дело здесь не в оборудовании или навыках, а именно в безразличии. Это мне болит", – поделился шеф-повар.
Если в школе по каким-то причинам еще не наладили питание по-новому, в таком случае Клопотенко советует родителям взять на вооружение те же технологические карты блюд из нового меню. И пока ситуация будет разрешаться, готовить блюда самим и давать детям с собой в школу.
"Мы специально выложили все технологические карточки в свободный доступ – кто угодно может зайти на портал "ЗнаЇмо", выбрать рецепт блюда из школьного меню и приготовить дома. Например, закрытый пирог или пан де калатрава, львовский сырник или кифлик", – отметил шеф- повар.О реформе школьного питания
Перемены в школьном питании начались с разработки и утверждения Минздравом Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования – он вступил в силу 1 января 2021 года. А 24 марта Кабмин утвердил нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха (постановление № 305).
Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская весной 2021 года. Меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко с командой его проекта CultFood. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, первоначально оно было рассчитано на 4 недели и содержало 160 блюд. В частности, такие:
яичница скрамбл;
итальянский омлет фриттата;
итальянский овощной суп минестроне;
куриные наггетсы;
шпундра – свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе;
верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком;
В общем, в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров и одновременно – больше овощей, фруктов, мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.
Обновленное меню в школах было введено с 1 сентября 2021 года. Это был старт переходного периода, который длился до 1 января 2022 года. С нового года новые нормы обязаны соблюдать все школы и детские учреждения оздоровления и отдыха.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Украине по состоянию на 31 января 2022 года начали готовить для детей блюда по новому меню в 96,6% школ. Полностью перешли на новое меню в Киеве и 19-ти областях. В пяти регионах внедрение меню на финальном этапе, больше всего таких заведений на Закарпатье.
Евгений Клопотенко вместе с командой готовит рецептурный сборник для школ на 500 блюд. Новые рецепты должны помочь заведениям формировать разнообразные уникальные меню, которые будут к тому же соответствовать новым нормам питания учащихся.
После того, как в сети разгорелся скандал из-за нового меню в школах, многие украинцы поддержали Евгения Клопотенко. Люди писали, что он создал хорошие рецепты качественных блюд из продуктов, а некоторым детям они не нравятся потому, что в их семьях другая культура питания.