"Был в шоке": Клопотенко рассказал, что его больше всего поразило во время работы в школьных столовых

Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине и идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко работал на кухнях школьных столовых. Дети его приятно шокировали своими взглядами на питание.

А вот некоторые повара очень неприятно поразили. Об этом Евгений Клопотенко рассказал OBOZREVATEL.

По словам шеф-повара, пять лет назад, когда он только начинал развивать CultFood, поработал в кухнях школьных столовых – и впечатлений получил немало.

Он много общался с детьми, опросил на тему питания более 2 тыс. учеников. И они его шокировали – но шок был со знаком плюс.

"Я был в шоке, когда выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов, кроме того, для них важно или привлекательно выглядит блюдо на их тарелках", – рассказал Клопотенко.

Видео дня

А вот неприятно его поразило безразличие некоторых поваров.

"Они иногда готовят такие блюда, что на них смотреть больно. И дело здесь не в оборудовании или навыках, а именно в безразличии. Это мне болит", – поделился шеф-повар.

Если в школе по каким-то причинам еще не наладили питание по-новому, в таком случае Клопотенко советует родителям взять на вооружение те же технологические карты блюд из нового меню. И пока ситуация будет разрешаться, готовить блюда самим и давать детям с собой в школу.

"Мы специально выложили все технологические карточки в свободный доступ – кто угодно может зайти на портал "ЗнаЇмо", выбрать рецепт блюда из школьного меню и приготовить дома. Например, закрытый пирог или пан де калатрава, львовский сырник или кифлик", – отметил шеф- повар.

Перемены в школьном питании начались с разработки и утверждения Минздравом Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования – он вступил в силу 1 января 2021 года. А 24 марта Кабмин утвердил нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха (постановление № 305).

Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская весной 2021 года. Меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко с командой его проекта CultFood. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, первоначально оно было рассчитано на 4 недели и содержало 160 блюд. В частности, такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе;

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком;

В общем, в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров и одновременно – больше овощей, фруктов, мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Обновленное меню в школах было введено с 1 сентября 2021 года. Это был старт переходного периода, который длился до 1 января 2022 года. С нового года новые нормы обязаны соблюдать все школы и детские учреждения оздоровления и отдыха.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Украине по состоянию на 31 января 2022 года начали готовить для детей блюда по новому меню в 96,6% школ. Полностью перешли на новое меню в Киеве и 19-ти областях. В пяти регионах внедрение меню на финальном этапе, больше всего таких заведений на Закарпатье.