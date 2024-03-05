Бывшая воспитательница назвала обувь, аксессуары и одежду, которые не стоит давать ребенку в садик

Бывшая воспитательница Эбигейл Фриттс рассказала о четырех вещах, которые не стоит давать детям с собой в детский сад. Первыми в списке стали высокие кроссовки со шнурками и блестками. По ее словам, малыши не могут справиться с такой обувью сами, так что работники дошкольных заведений тратят на это много времени.

Следующими из вещей, которыми воспитательница поделилась в ТикТок, стали чашки-непроливайки. Фриттс прокомментировала, что ненавидит такую посуду. Согласно одному из исследований, такие стаканы могут влиять на развитие речи ребенка. Особенно это касается случаев, когда дошкольники пользуются ими по достижении возраста, когда должны пить из обычной чашки.

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Третьим предметом, который не одобряет бывшая воспитательница, стали комбинезоны с пуговицами. Она уверяет, что эта одежда занимает много времени у персонала детского сада, когда приходится менять подгузники.

Последними в списке были заколки для волос или банты, которые Фриттс хотела бы, чтобы родители оставляли дома, потому что их легко потерять.

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Пользователи соцсети поддержали бывшую воспитательницу в комментариях и соглашались почти со всем списком. В частности, отметив, что иногда украшения для волос могут оказаться не на том ребенке.

"Они неизбежно теряются, и если работник не заметит, они потеряются или случайно отправятся домой с не тем ребенком".

Кроме того, некоторые выражали возмущение и по поводу комбинезонов, отмечая, что родители, отправляющие в них детей в садик, пытаются сделать жизнь работников как можно тяжелее. Особенно это касалось дошкольников, которые только приучились к горшку или до трех лет.

Некоторые из бывших воспитателей писали в комментариях, что, учитывая свой опыт, они бы вообще не отдавали своих детей в сад.

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