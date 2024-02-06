50 тысяч гривен в месяц, доплата за дополнительные часы и безумная конкуренция: как работают детские сады в Великобритании

Украинская мама и учительница частной школы Надежда Майбогина поделилась своими наблюдениями относительно детских садов в Великобритании. Женщина отметила, что в регионе, где она проживает, почти нет государственных дошкольных учреждений, а частные стоят недешево для рядовых британцев. Однако, несмотря на это, дети с трехлетнего возраста должны их посещать.

Об этом украинка написала в Facebook. По ее словам, часть средств на сад выделяет государство, при этом родители должны обязательно работать и подтверждать это каждые 4 месяца. Женщина уверяет, что таким образом в стране удается избегать коррупции и улучшать качество услуг дошкольных учреждений, ведь они заинтересованы лидировать в своем секторе.

По словам Майбогиной, стоимость посещения сада составляет более 50 тысяч гривен в месяц. Записывать ребенка нужно за несколько месяцев и выбирать не только заведение, но и количество часов пребывания.

"Это может быть очень гибкий график. Возможно, один день ребенок дома, второй в первую смену в садике. День может начинаться именно для вашего ребенка в 9.00 или в 10.00, так же и заканчиваться (обычно в 15.00-16.00). Садик предлагает свои варианты, вы выбираете. Но! Вы соблюдаете этот график, иначе платите дополнительно, даже если это пол часа", – отмечает учительница.

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Когда малыш достигает трех лет государство контролирует, чтобы он посещал сад хотя бы полдня. К 4 годам бюджет страны покрывает обучение в дошкольном учебном заведении, однако при определенных условиях. В частности, если работает один из родителей, то оплата ставит за 15 часов, если оба – за 30. Час пребывания стоит чуть больше 300 гривен.

"Каждые 4 месяца родители в онлайн-форме подтверждают свой статус работающих, о чем им напоминает письмо от правительства. Таким образом, если родители работают, то садик им может быть бесплатным (при условии, что ребенок в садике не больше 30 часов в неделю). Следовательно, государственные деньги ходят исключительно "за ребенком", а не по потребностям директоров садов", – отмечает Майбогина.

По ее словам, это помогает достичь определенных результатов в развитии дошкольного образования в стране. В частности, нет очередей и коррупции при поступлении или закупках, необходимых для поддержания функционирования. Развивается частный сектор, ведь чем большее количество желающих посещать определенные сады, тем больше средств они получают от государства.

Как отмечает учительница, это также влияет и на качество образования, которое не следует контролировать благодаря большому количеству различных департаментов. Поэтому сады конкурируют за ребенка, улучшая свои услуги. Кроме того, условие подтверждения статуса работающего стимулирует родителей выходить из "теневого бизнеса".

Педагог поделилась, что бы она изменила в украинском дошкольном образовании, чтобы получить такое же качество. Однако большинство родителей не поддержали ее в таких видениях и отметили, что менять в детских садах почти ничего не нужно:

"Не нужно нам такого. Надо решить проблемы с финансированием и коррупционной составляющей, но не тянуть и не обезьянять чужую образовательно–воспитательную систему".

"Не надо нам начинать такую же практику в Украине. У нас с садиками гораздо комфортнее и проще. Я очень страдала от сокращенного графика садика, когда мы были за границей. И не только я, но и местные. Приходилось дополнительно работать по ночам. Нет лучше нам провести определенные реформы, а не копировать что-то очень дорогое и неудобное".

"Им далеко до наших садиков! Наши садики – самые лучшие! Если у кого проблемы с кадрами, то с ними и решать надо. А сама система дошкольного образования у нас самая лучшая".

"Как хорошо, что в Украине есть государственные садики".

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