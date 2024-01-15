Бывшая воспитательница рассказала, почему не стоит отдавать ребенка в садик до двух лет.

Бывшая британская воспитательница по имени Хизер и мама маленькой девочки рассказала, почему она не хочет отдавать своего ребенка в ясли детского сада до двух лет. По ее мнению, даже несмотря на то, что в группе может быть немного детей, уделить внимание всем и придерживаться индивидуального расписания каждого воспитанника достаточно сложно, а именно это детям нужно в таком возрасте.

Своими аргументами бывшая работница учебного заведения поделилась в ТикТок. Она рассказала плюсы и минусы пребывания маленьких детей в детском саду.

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Недостатками посещения такого учебного заведения воспитательница назвала то, что родители не знают лично людей, которые будут ухаживать за их детьми. Несмотря на то, что работники учебного заведения будут иметь соответствующие дипломы, взрослые не смогут узнать, как именно будут обращаться с малышами.

Хизер уверяет, что в яслях работники не будут придерживаться расписания, необходимого для каждого ребенка, а все дети будут следовать распорядку, утвержденному в учебном заведении. Так что, по ее словам, отдавать малышей в детсад до двух лет не стоит.

Видео дня

Кроме того, одной из причин, бывшая сотрудница детсада назвала и то, что не всем родителям удобен график работы заведения. По ее словам, некоторые из них вводят определенные штрафы, если детей забирают позже установленного графика.

К преимуществам автор видео отнесла то, что таким образом взрослые могут сэкономить много времени на работу или другие дела. Дети, по словам Хизер, таким образом могут стать более самостоятельными. Воспитательница отмечает, что малыши, которые ходят в ясельную группу, почти сразу становятся более независимыми. Также дошкольники имеют больше возможностей в общении со сверстниками и укреплении своего иммунитета.

Воспитательница заверила, что не осуждает родителей, которые не могут проводить все время со своими детьми, ведь не у всех есть такая возможность. Однако она уверяет, что для нее, после 8 лет работы в должности педагогического работника, нет причин отдавать своего ребенка в ясли. По мнению Хизер, лучше, чем он сам, справиться с такими обязанностями по уходу за ребенком в таком возрасте не сможет никто.

Родители активно комментировали видео бывшей воспитательницы, в частности отмечали, что очень переживают, когда отдают детей рано в сад, однако они становятся более коммуникабельными, а взрослые не "теряют здравый смысл":

"Думаю, все зависит от детского сада. Моему сыну 12 месяцев, он опережает других детей и более коммуникабельный, чем те, которые сидят дома", "Наш детский сад на вес золота. Он не только дает мне возможность работать, чтобы зарабатывать деньги, но и прекрасно влияет на мой здравый смысл", "Обое моих детей ходили в ясли с 8-месячного возраста и действительно имели успехи, они были впереди многих детей, когда пошли в школу. Я чувствую, что плюсы преобладают над минусами".

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