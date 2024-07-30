Чаще становятся преступниками: психолог объяснила, как отчисления из школы могут повлиять на дальнейшую жизнь детей

Школьники, отчисленные из школы, с большей вероятностью совершат преступления и попадут в систему уголовного правосудия. В то же время такие дети имеют больший риск развития тревоги, депрессии и поведенческих расстройств, что также приводит к их исключению.

Видео дня

Об этом отметила британская психолог Энди Белл, передает The Guardian. По ее словам, в прошлом году количество отчисленных школьников возросло более чем на треть. Кроме того, дети с особыми образовательными потребностями также имеют возможность быть исключенными.

Эксперт советует изменить политику и прекратить отчислять учеников. По ее словам, лучше в учебных заведениях назначать специалистов по психическому здоровью и расширять помощь от психологических центров. Таким образом, школы станут более безопасными и счастливыми местами для детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьные хулиганы во взрослом возрасте имеют более высокую зарплату и более довольны жизнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!