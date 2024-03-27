Школьные хулиганы во взрослом возрасте имеют более высокую зарплату и более довольны жизнью: неожиданные результаты исследования

Взрослые, которые в школьные годы были хулиганами, имеют более высокую зарплату и более довольны своей жизнью, чем те, у кого было образцовое поведение. К таким выводам пришли специалисты Института социальных и экономических исследователей Великобритании.

В то же время, дети, которым было трудно налаживать отношения со сверстниками и которые не могли обращать на себя внимание, показали меньшую удовлетворенность как работой, так и жизнью. Также с худшими успехами на работе был связан уровень неудачи в выполнении задач и эмоциональные проблемы, такие как тревожность. Об этом пишет CNBC.

Авторы исследования уверяют, что в некоторой степени агрессивное поведение является адаптивной реакцией на конкурентную среду. Эксперты предлагают научить педагогов определять стратегии, которые помогали бы детям лучше вливаться в коллектив и пересмотреть методы соблюдения дисциплины в учебных заведениях.

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"Вместо карательного подхода можно было больше сосредоточиться на понимании причин деструктивного поведения, а учителей научить определять стратегии, которые помогут детям направить эти тенденции так, чтобы они лучше вписывались в классный коллектив", – комментируют исследователи.

В анализе были использованы данные Британского когортного исследования 1970 для сравнения широкого спектра поведения и навыков школьников 10-16 лет и их уровнем образования, заработком, рабочим временем и родом занятий до 46 лет.

Специалисты уверяют, что социальные и эмоциональные навыки, проявленные у детей школьного возраста, могут помочь предусмотреть различные аспекты их дальнейшей жизни.

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